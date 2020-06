Casos de COVID-19 en Miami siguen subiendo y Florida vive jornada de alivio

Miami, 28 jun (EFE News).- Después de dos días consecutivos de récords, los casos diarios de COVID-19 en Florida fueron este domingo 1.055 menos que la jornada anterior, un alivio que no afecta a Miami-Dade, principal foco de la enfermedad en el estado, donde la cuenta sigue aumentando.

People wearing masks wait to enter the Hialeah Hospital in Hialeah, Florida, USA. EFE/EPA/Cristobal Herrera/File