"Alicia vuelve a mamá", el canto de búsqueda de adolescente desaparecida

Phoenix (AZ), 22 jun (EFE News).- Alicia Navarro desapareció el 15 de septiembre de 2019. Dejó una nota diciendo que regresaría, pero meses después la familia de esta adolescente con autismo todavía aguarda noticias, especialmente una madre cuyo grito de dolor queda reflejado en la canción "Alicia vuelve a mamá".

La canción compuesta por la cantante mexicana Maca Silva relata el dolor de Jessica Núñez ante la larga espera de tener noticias de su hija, a la vez que busca ejercer de altavoz sobre este caso.

"Es como si se la hubiera tragado la tierra", afirmó Núñez.

La madre habla con Efe mientras doblaba la cobija que desde pequeña usa su hija, al interior de la habitación de Alicia, donde la ropa y zapatos continúan en el armario, el cubrecamas floreado extendido, y sus libros y pertenencias exactamente como los dejó antes de irse de su hogar, en Glendale (Arizona).

La única diferencia es una televisión "para cuando regrese", como explicó la progenitora.

El caso de Alicia ha trascendido a nivel nacional, y es que además de la intervención del Departamento de Seguridad Publica de Arizona, que emitió una alerta "Silver", el Centro Nacional de Niños Desaparecidos se ha unido a Ring, la aplicación de Google de seguridad en las viviendas, para difundir anuncios de niños desaparecidos.

La adolescente, en concreto, es la primera menor desaparecida cuya información es enviada vía una alerta a los usuarios de esta aplicación móvil.

Alicia cumplió 15 años el 20 de septiembre del año pasado. Tiene ojos marrones, cabello castaño, 1,34 metros de estatura y pesa 44 kilos. Desde su desaparición, miles de volantes y avisos se han repartido en Arizona y en la frontera con México.

Núñez, quien tuvo que detener la búsqueda durante la pandemia, debido a la cuarentena y los peligros de contagio, reconoció que el caso se "ha estancado", pero espera que con la canción "su recuerdo y búsqueda sigan viviendo".

"Mi propósito no es solo encontrar a mi hija, sino hacerles sentir a la gente el dolor de una madre cuando le sucede una tragedia así. Es una alerta para los padres, los casos de acosadores por internet existen, esto no solo pasa en las novelas, es real y afecta a nuestra juventud", advirtió la hispana.

Debido a que Alicia se llevó su computadora y celular ha sido sumamente difícil para las autoridades encontrar a la persona con la que se sospecha tenía contacto en internet y que la alentó a huir de su casa, que es la hipótesis que baraja la madre.

"Yo pensé que estaba segura porque no salía de casa, siempre en su cuarto, nunca le conocí ningún novio. Sí era rebelde en sus comidas y para ir a la escuela, por su misma condición de autismo, pero jamás pensé que un día se iba a ir así. Estoy segura que fue con alguien que conoció en línea", señaló.

Su madre se reafirma en que Alicia tenía la intención de regresar, ya que aparte de dejar una nota en la prometía volver se fue solo con un cambio de ropa, una sudadera, una falda y zapatos deportivos.

Para la familia lógicamente la desaparición de Alicia ha supuesto un cambio drástico. Sus dos hermanos menores, Evelyn, de 7 años, e Iván, de 5, y continúan preguntando por ella y la atención hacia ellos ha mermado por parte de la madre.

"Mi esposo no sale mucho porque cuida a mis hijos, me tiene que apoyar emocionalmente porque no estoy estable, trato que no le afecte a mis hijos, pero hay días que no estoy de ánimo y me ven llorando. Ha sido difícil, siento que no puedo ser la misma mamá y esposa de antes y quisiera darles la atención que merecen", indicó.

La cantante Maca Silva, quien se identificó con el caso de Alicia debido a que tiene también una hija con autismo y de la misma edad, se sumó a la causa de Nuñez.

"Me sentí en el lugar de la madre, fueron días que pensaba en Alicia, me dolía el corazón cuando veía sus volantes pegados en comercios. Siento que llamé a Jessica con el pensamiento, ya que se comunicó conmigo para ver si podía cantar algo en honor a su hija", comentó a Efe.

El tema ha sido creado para su difusión por internet si ningún tipo de límite y para que de esta manera el caso de Alicia recobre visibilidad y atención.

"Se trata de compartirla lo más que se pueda, para que Alicia vuelva", dijo la cantante.

Nueve meses después de su desaparición la madre no desiste. Pide el apoyo de la comunidad para avisar a las autoridades sobre cualquier pista que crean pueda ayudar en la búsqueda, mientras ella se mantiene con fe en la espera.

"La sigo esperando, porque en la nota que dejó me dijo que iba a regresar", dijo.