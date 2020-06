Los famosos describen lo bueno y lo malo de sus padres

Miami, 20 jun (EFE).- Este domingo se celebra el Día de los padres en gran parte del continente americano y para marcar la fecha famosos como Carlos Vives, Ricky Martin, J Balvin, Natti Natasha, Sech, Aitor Luna, Miguel Ángel Silvestre, Mau y Ricky Montaner, Reik, Aitana y otros famosos hablaron con Efe de sus papás, en qué los admiran y hasta qué les pone nerviosos de ellos.

“¡Ay mi papá, como lo extraño! Mi papá no tiene enemigos, es maravilloso, Él es leo, el signo zodiacal y cuando entra a un sitio el llega seguro, con su melena. Es algo que he tomado de él, también su amor a la vida”, expresó el artista puertorriqueño Ricky Martin al hablar de su padre Enrique Martin, a quien se parece muchísimo.

El cantautor colombiano Carlos Vives considera que aprendió de su papá el ser “flexible con la vida y el respeto absoluto por las mujeres. Él fue criado por una mujer y tenía claro que no solo son igual de capaces que los hombres, sino que en muchas cosas son mejores”.

La primera palabra que le viene la mente a la artista dominicana Natti Natasha cuando habla de su papá es “orgullo”. Sin embargo, reconoció que lo que más tiene de él es la “disciplina. En mi casa teníamos un horario para hacer las cosas y tenían que hacerse bien. Eso es algo que yo mantengo en mi vida y que me ha ayudado en mi carrera”.

Su colega argentina Lali Espósito, quien este domingo estará en España donde ya pasó el Día de los padres, define a su papá como “un hombre muy íntegro que me enseñó a llevar mi vida con esa honestidad y autenticidad que sumado a la ética define a la integridad”.

“Es lo más grande. Siempre apoyándome en todo”, manifestó Sech. El cantautor panameño de trap contó que al principio de su carrera, cuando grababa en estudios “en zonas malas porque no tenía dinero para ir a un sitio mejor, mi papá se levantaba de la cama a las 4 o 5 de la mañana para ir a buscarme y que no me pasara nada”.

Mau y Ricky Montaner coinciden en que tener a Ricardo Montaner como padre es “un regalo”. Lo describen como el epítome de “la generosidad” y recuerdan que en lo único que era muy estricto en su infancia era con las clases de música, que “eran más importantes para él que las de la escuela. No nos dejaba faltar jamás”.

El actor español Aitor Luna destacó la “falta de orgullo” de su papá, lo que le permite pedir disculpas con facilidad y dejar atrás las ofensas, algo que dice que le heredó “por suerte”.

Para Silvestre, su papá era “guía y amigo. Era el primero al que le quería contar las cosas importantes que me pasaban”.

NO TODO ES POSITIVO

Para la cantante española Aitana, su papá es la imagen de la seguridad. “Él es muy seguro de sí mismo, siempre está en movimiento, se cuida mucho, tiene 53 años y no los aparenta para nada, hace mucho deporte. Lo único es que esa seguridad no me la ha pasado a mí. Quizá por cuidarme mucho y ver que no me pase nada, pero siempre le tengo que decir que me deje hacer las cosas para aprender a ser como él”.

Jesús Navarro, el cantante del trío mexicano Reik, dice que su papá es “muy honesto, muy recto”, pero que no le dio las mejores lecciones para el mundo de la música “donde nadie funciona así”.

Su compañero Bibi Marín admitió que cuando piensa en su padre lo primero que le viene a la mente es el ejemplo “de las cosas que no quiero hacer. A veces uno ve a un padre y se da cuenta de las cosas que uno quiere hacer de forma diferente”.

“Fantasma”, respondió Mala Rodríguez al mencionar a su padre. “Él no estuvo en mi vida y esa es mi imagen de él. Su legado es la reflexión de lo importante que es la figura paterna para una niña”.

Por su parte, el director y guionista argentino Armando Bó usó el término de “Bon Vivant”. “Mi papá se las arregló para vivir la vida sin trabajar o preocuparse demasiado”, indicó el creador de la serie “El presidente” de Amazon Prime y ganador del Oscar por “Birdman”.

PAPÁS FANÁTICOS

J Balvin trabajó por años con su padre, quien es hoy en día su mayor fanático. “Es un personaje. Me dan pena las cosas que pone (en las redes sociales). Yo sé que lo leen mis amigos y mis fans y sé que dicen hay pone eso de su hijo, porque es su papá”, señaló entre risas y con mucho amor.

La cantautora puertorriqueña Kany García consideró a su papá como uno de sus fans más ardientes. También es quien la obliga a cuestionarse “pues somos igualitos y chocamos mucho”.