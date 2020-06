Puertorriqueño quemado pide ayuda para pagar 1,3 millones a hospital de Texas

San Juan, 19 jun (EFE News).- Alexis Joel Hernández, un puertorriqueño estudiante de Medicina que sufrió quemaduras graves mientras estudiaba en México, pidió ayuda para su caso, ya que el hospital de Texas que le atendió le ha pasado una factura de 1,3 millones de dólares que su aseguradora se niega a pagar.

Hernández recurrió este viernes a su cuenta de la red social de Facebook para denunciar que la aseguradora First Medical no pagará la factura que corresponde a los 7 meses que pasó en el hospital de Texas, tal y como señala le había indicado la compañía que haría.

"Gobernadora, ¿qué se puede hacer en mi caso para detener el abuso de las aseguradoras?", indica el joven, tras señalar que First Medical, el mayor proveedor de servicios de salud para empleados gubernamentales, le hizo creer que cubriría la factura del hospital en el cual estuvo 7 meses.

"A la hora de responder y luego de darle vueltas al asunto durante meses, me reúnen con nada más y nada menos que con el vicepresidente para denegar el pago de 1,3 millones de dólares. Si verdaderamente llegó la hora de estar del lado del paciente espero que me conteste distinto a la determinación del Comisionado de Seguros y a todos los senadores que han ignorado mis mensajes", sostuvo, en un mensaje que dirigió a la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez.

Añadió que los legisladores -al no contestarle- están "claramente del lado de las aseguradoras", además de subrayar que poco les importa el retroceso que ha dejado este incidente sobre su estado físico y mental.

"Por otro lado, estoy sumamente agradecido con todas las personas que han intervenido o han buscado diferentes alternativas para ayudarme", mantuvo el estudiante de Medicina.

"Antes no me podía acostar sin orar y ahora no oro con la misma frecuencia que antes. Ya no tengo el mismo interés que antes tenía para estudiar medicina, porque no quiero ser parte de un sistema de salud que trata a los pacientes como me están tratando a mí", destacó.

Hernández apuntó que su fe ha sufrido un poco porque "además de la oración es importante la acción y llevo desde diciembre 2019 tocando puertas sin hacerlo público y hasta este momento no sé ha logrado mucho y me sentía abandonado, porque muchas personas decían que me apoyaban y cuando acudí a ellos me ignoraron".

"Por eso, estoy muy agradecido con todos los que me han apoyado durante este proceso. Y mi fe nunca se va a apagar", dijo.

La factura de 1,3 millones de dólares es por los servicios prestados en un hospital militar en San Antonio, en el estado de Texas.

En México estuvo una semana y antes de realizar cualquier procedimiento se tenía que pagar de antemano.