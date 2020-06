Hollywood celebra que los "soñadores" puedan seguir viviendo en EE.UU.

Los Ángeles, 18 jun (EFE News).- Estrellas de Hollywood se unieron a artistas y representantes políticos de Estados Unidos para celebrar la decisión tomada por el Tribunal Supremo de mantener en pie el programa que protege de la deportación a unos 650.000 jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores".

Figuras del espectáculo como Mark Ruffalo, George Taikei y Kerry Washington; de la música como Becky G y John Legend; además de celebridades latinas de la talla de Salma Hayek, Eva Longoria, Lin-Manuel Miranda expresaron su alegría por el desenlace para estos jóvenes, tras varios años de incertidumbre.

Una de las primeras en celebrarlo fue la cantante Becky G, quien aseguró en Twitter que ha recibido la noticia con "lágrimas en sus ojos".

"Literalmente he tenido lágrimas en mis ojos después de ver que el Tribunal Supremo ha fallado contra la Administración de Trump en favor del programa DACA", aseguró la artista.

Becky G también mencionó la decisión reciente de este mismo Tribunal de proteger la discriminación contra miembros del colectivo LGTBQ.

ALEGRÍA ENTRE LA COMUNIDAD LATINA

Pero ella no fue la única estrella latina que mostró su alegría por la decisión que ha puesto fin a un limbo de casi tres años para los inmigrantes que se benefician del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que no sabían si podrían permanecer legalmente en EE.UU. contra la voluntad del presidente Donald Trump.

"Quiero agradecer a la Corte Suprema por defender DACA. Sé que nuestros agradecidos 'soñadores' les harán sentir orgullosos de su decisión, aprovecharán esta oportunidad y participarán en la construcción de un Estados Unidos mejor", opinó Salma Hayek en español e inglés.

Antes, Lin-Manuel Miranda compartió la publicación del Supremo con un sencillo mensaje: "El hogar está aquí".

"Qué cosa tan buena", indicó, por su parte, el actor chileno Pedro Pascal, protagonista de la serie "The Mandalorian" que continúa en la exitosa franquicia de "Star Wars".

También Eva Longoria compartió la noticia en Instagram con el lema "Hoy gana Estados Unidos".

"Gracias a todos los que han estado en primera linea durante esta batalla. ¡Estamos ganando! Pero aún hay mucho trabajo por hacer", añadió.

También la comentarista política Ana Navarro Flores, nacida en Nicaragua y exestratega del Partido Republicano, mostró su entusiasmo con la decisión.

"Donald Trump perdió. la comunidad LGBTQ ganó. Los 'soñadores' ganaron. La justicia ganó. La Constitución ganó. Deja que esto te inspire a votar. Las elecciones importan. La composición de la Corte Suprema es importante. Necesitamos que Trump pierda en noviembre y que Biden impulse una solución permanente", escribió en una publicación acompañada de una camiseta con las palabras "todos somos 'soñadores'".

Incluso las dos cadenas de televisión más importantes para el público hispano en Estados Unidos, Univision y Telemundo, publicaron comunicados apoyando la medida que replicaron presentadores como Jorge ramos y María Elena Salinas.

Además, Telemundo ofrecerá programación especial a lo largo del día de hoy.

APOYO DE HOLLYWOOD

Representantes de la industria cinematográfica y de la televisión también se unieron a la celebración.

La actriz Viola Davis, de "How to Get Away with Murder", consideró: "Esto es Estados Unidos cumpliendo con sus promesas. Celebro hoy con todos ustedes, 'soñadores'".

George Takei, famoso por su papel de Mr. Sulu en la mítica saga de "Star Trek", también calificó la decisión de "maravillosa".

Por su parte, el actor Mark Ruffalo, que da vida a Hulk en "Avengers", llevó más lejos su alegría: "¡Dios mío, esto es hermoso! Ustedes transforman este mundo en un lugar más bello e inspirador".

Kerry Washington ("Scandal", "Little Fires Everywhere"), Andy Lassner (productor de "The Ellen Degeneres Show"), Bobby Berk ("Queer Eye") y Alyssa Milano fueron otras de las estrellas que compartieron mensajes similares.

