Fiscal de California pide a inmigrantes estar atentos para solicitar DACA

Los Ángeles, 18 jun (EFE News).- El fiscal general de California, Xavier Becerrra, uno de los principales rostros de la batalla legal contra el Gobierno de Donald Trump para defender el programa DACA, pidió este jueves a miles de posibles nuevos solicitantes del beneficio “estar atentos” ya que hay una gran posibilidad de que logren el amparo.

“El Tribunal abrió la puerta a nuevos solicitantes”, dijo Becerra en una videoconferencia desde Sacramento, donde se regocijó por la victoria obtenida hoy.

“Solo tenemos que esperar a que los procesos judiciales en los diversos lugares donde se presentaron los casos terminen su proceso para que podamos avanzar”, agregó.

Los comentarios del fiscal general se da después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que este jueves decidió mantener en pie el programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a unos 650.000 inmigrantes que llegaron al país como indocumentados cuando eran niños.

En la sentencia, la máxima corte del país concluyó que Trump no siguió los mecanismos establecidos en la ley cuando interrumpió en 2017 el programa DACA, lo que abriría, según Becerra, la posibilidad de que nuevos solicitantes puedan acceder al programa.

“Así que estén atentos. Puede tomar algunos días, algunas semanas, antes de que podamos decir oficialmente que aquellos que aún no estaban inscritos ahora pueden comenzar a inscribirse; solo hay que estar atentos”, insistió el fiscal.

Becerra, que representó a California en la demanda contra el Gobierno de Trump y estuvo presentando los argumentos frente al Tribunal, también advirtió a los nuevos solicitantes que no se dejen llevar por falsos ofrecimientos de personas que les prometan el beneficio.

“Por favor no lo hagas. No te dejes engañar por quienes dicen que pueden darte una solución rápida. No queremos que las personas pierdan su dinero”, alertó.

La posibilidad de que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) acepte nuevas solicitudes se da ya que el Tribunal Supremo no entró a valorar la legalidad de DACA, sino que rechazó "el procedimiento" que usó el Gobierno de Trump a la hora de tumbar el programa.

El Tribunal también dejó claro que la Casa Blanca puede intentar interrumpirlo de nuevo si quiere, a lo que Becerra dijo que California seguirá en pie de lucha para defender el programa mientras el Congreso toma un paso con respecto a esto.

"Nunca se sabe lo que va hacer el presidente. Ojalá (Trump) entienda ahora que hay que seguir las reglas y las normas para tratar de seguir sus asuntos como presidente”, consideró Becerra.

“Ojalá se una a los congresistas que quieren aprobar una medida que resuelva esto permanentemente para todos”, concluyó.