Selenis Leyva presenta a hermana transgénero: "El enemigo es la ignorancia"

Miami, 16 jun (EFE News).- La actriz Selenis Leyva, famosa por su participación en "Orange Is The New Black", presentó a su hermana transgénero Marizol a la comunidad hispana con el libro "Mi hermana", en el que cuenta su historia desde que fue adoptada por su familia hasta que completó su transición, en un proceso en el que descubrió que "el enemigo es la ignorancia".

Actress Selenis Leyva arrives for the 22nd annual Screen Actors Guild Awards ceremony at the Shrine Auditorium in Los Angeles, California, USA. EFE/EPA/PAUL BUCK/File