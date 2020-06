Proponen que personal civil y no policía respondan a situaciones no violentas

Los Ángeles, 16 jun (EFE News).- Trabajadores sociales y personal médico o de atención a los menesterosos, entre otros, responderían las llamadas no relacionadas con violencia en lugar de la policía si se aprueba una medida propuesta este martes ante el Concejo de Los Ángeles.

La iniciativa presentada por la presidente del Concejo, la latina Nury Martínez, y el concejal afroamericano Herb Wesson busca que personal no armado responda a las llamadas de emergencia por situaciones no delictivas causadas por personas con problemas mentales, desamparadas u otras circunstancias similares.

“Con el fin de atender apropiadamente a los más vulnerables, la ciudad de Los Ángeles debería buscar soluciones avanzadas que no sean de aplicación de la ley, en circunstancias que no son criminales”, señala la propuesta presentada ante el Concejo.

Los funcionarios que atenderían estas situaciones no portarían armas y recibirían entrenamiento especializado para manejar los diferentes casos posibles.

“Hemos dado esta responsabilidad a los oficiales de cumplimiento de la ley, pero más frecuentemente que no, en casos que no son de emergencia, puede que no sean los mejor equipados para manejar en forma segura la situación”, dijo Wesson al referirse a la iniciativa.

En su presentación la medida contó con el respaldo de los concejales Bob Blumenfield, Marqueece Harris-Dawson y Curren Price. La iniciativa fue aceptada inicialmente para ser estudiada y debatida en próximas reuniones.

La moción instruye a la oficina del Analista Legislativo en Jefe y a la del Oficial Administrador de la Ciudad para ayudar en el desarrollo del Equipo de Respuesta ante Crisis.

A principios de junio, Martínez presentó otra iniciativa al Concejo para “recortar fondos para el LAPD (Departamento de Policía de Los Ángeles) mientras replanteamos nuestras prioridades tras la muerte de George Floyd y la llamada de Black Lives Matter (BLM) que todos apoyamos para poner fin al racismo”, según explicó en su momento.

Este lunes, activistas de BLM y otros grupos presentaron ante el Concejo su “Presupuesto del Pueblo”, que pide un recorte de 5,7 % en el dinero destinado a la Policía angelina e incrementa otras partidas para programas sociales y servicios médicos.

La propuesta de reducir los fondos de la Policía de Los Ángeles ha tomado fuerza a raíz de la dramática muerte del afroamericano George Floyd luego de que el policía blanco Derek Chauvin lo mantuviera en el piso aplicándole una rodilla a su cuello durante más de ocho minutos, en un arresto el 25 de mayo en Minneapolis, Minnesota.