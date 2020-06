Comisión Latina del Sida hace llamado al Congreso a proteger salud LGBTQIA

Nueva York, 13 jun (EFE News).- La Comisión Latina del Sida hizo un llamado este sábado al Congreso de EE.UU para que intervenga y proteja a la comunidad LGBTQIA, luego de que la Administración del presidente Donald Trump eliminara las protecciones de no discriminación en servicios de atención médica.

"Cualquier acción que promueva la discriminación no es aceptable en nuestra nación. Llamamos a todas nuestras comunidades a movilizarse en respuesta a este nuevo ataque contra los más vulnerables", indicó la organización nacional con sede en Nueva York en un comunicado.

El Departamento de Salud federal y Recursos Humanos anunció este viernes la eliminación de una regulación aprobada bajo la presidencia del demócrata Barack Obama que se centra en las protecciones contra la discriminación establecidas en la Sección 1557 de la Ley federal de Salud.

Esa ley estableció que es ilegal discriminar por "raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en ciertos programas y actividades de salud".

En 2016, una regulación de la administración Obama explicó que las protecciones con respecto al "sexo" abarcan aquellas basadas en la identidad de género, que definió como "hombre, mujer, ninguna identidad o una combinación de hombre y mujer".

El Departamento de Salud indicó que hará cumplir lo estipulado en la sección original de la 1557 que se refiere a la palabra "sexo" como hombre o mujer y según o determinado por la biología, lo que ha sido rechazado por organizaciones como la Unión de Libertades Civiles.

La Administración Trump hizo el anuncio en momentos en que se celebra el Mes del Orgullo Gay y el día en que se conmemoró el cuarto aniversario del tiroteo en el club nocturno Pulse, frecuentado por la comunidad LGBTQ en la ciudad de Orlando (Florida), el que 49 personas fueron asesinadas.

"Desafortunadamente, la administración Trump muestra que carece del deseo o la intención de proteger las vidas de las personas más vulnerables, incluida nuestra comunidad LGBTQIA, aquellos que buscan atención de la salud reproductiva, inmigrantes, y continúa apuntando específicamente a nuestra familia transgénero", indicó Joaquín Carcaño, un director de organización comunitaria de la Comisión.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, también ha repudiado la acción del Gobierno de Trump, lo que calificó de una acción "grotesca".

Destacó que mientras la Administración Trump limita la atención médica para las comunidades marginadas, Nueva York ha ampliado la cobertura y consagrado las protecciones críticas de la ley del cuidado de salud a bajo precio en la ley estatal.

"En un momento de tanta violencia contra la comunidad transgénero en particular, mi mensaje para ellos es simple: le respaldamos, su atención médica no se verá comprometida debido a esta regla y no dejaremos de luchar para garantizar la igualdad de protección para todos los neoyorquinos", indicó en un comunicado.