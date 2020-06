Casi el 75 % de estadounidenses apoya las protestas por la muerte de Floyd

Washington, 9 jun (EFE News).- El 74 % de los estadounidenses apoya las protestas de las últimas dos semanas originadas por la muerte del afroamericano George Floyd el 25 de mayo a manos de la Policía en Minneapolis, según una encuesta publicada este martes por The Washington Post, en la que el 61 % desaprueba la gestión del presidente Donald Trump en este asunto.

People participate in a Black Lives Matter march in Brooklyn, New York, USA, 08 June 2020. EFE/EPA/JUSTIN LANE