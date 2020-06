Afrolatino de Nueva York: ¿Cuándo responderá la Policía por sus actos?

Nueva York, 7 jun (EFE News).- Vidal, latino de raza negra, sufrió su primer encontronazo con la Policía de Nueva York cuando sólo tenía 11 años. Iba rumbo a la escuela cuando los agentes le detuvieron y pusieron contra la pared en su vecindario de Harlem. Fue la primera de muchas otras experiencias que, en su opinión, siguen ocurriendo a otros muchos chicos afroamericanos.

Dedicado ahora al activismo a favor de reformas en el sistema de justicia criminal, Vidal Guzmán creció junto a su madre y tres hermanos y aún vive en Harlem, al norte de Manhattan, un importante centro de cultura afroamericana, marcado por la pobreza, la falta de oportunidades y con historias de luchas contra la brutalidad policíaca.

"Estamos peleando contra la supremacía blanca. Lo que pasa ahora es que la gente despertó. ¿Cuánta gente de nosotros tenían que matar la policía y la supremacía blanca para que la gente diga 'ya basta'?", se preguntó Guzmán, de 29 años, durante una entrevista con Efe.

El joven aludía así a la muerte del afroamericano George Floyd en Minnesota a manos de un policía blanco, quien le colocó una rodilla sobre el cuello por casi nueve minutos.

Su muerte ha desencadenado una ola de protestas por todo el país, muchas de ellas violentas, en contra del uso desproporcionado de la fuerza de parte de los policía contras las minorías, en especial contra los afroamericanos, quienes han sido objeto de abuso por parte de agentes del orden en la ciudad, lo que ha dado pie a movilizaciones y protestas.

Una de ellas ocurrió en 1935 tras rumores de que un niño afroamericano puertorriqueño había sido golpeado tras presuntamente haber robado una navaja en una tienda, que concluyó con tres muertos y cientos de heridos; y en 1943 luego de que un policía blanco disparara e hiriera a un solado afroamericano.

Otra ocurrió en 1965 luego de que un policía asesinara a un niño afroamericano de 15 años, un hecho que generó seis noches consecutivas de disturbios, saqueos y que se saldaron con un muerto y más de 500 heridos y más de 400 detenidos.

Guzmán, de padre salvadoreño y madre dominicana, afirmó a Efe que las manifestaciones por la muerte de Floyd son una muestra de que "la gente sabe que en este mundo de supremacía blanca es tiempo de cambiar las leyes y hacer que la policía responda por lo que está pasando".

"La primera vez que la policía me paró yo tenía once años, me tiraron contra la pared y me preguntaron si tenía una pistola. Les dije que no tenía nada. Ahí aprendí cómo la policía trabaja", afirmó al referirse de que a su juicio, la policía no cumple con su función de proteger a los residentes.

El activista señaló que es diferente lo que dicen las autoridades "de proteger y servir a la comunidad" a lo que sigue ocurriendo, y no sólo en Nueva York. "¿A quién protegen y sirven? La gente ya está cansada", protestó.

Aseguró que cuando era adolescente fue parado "muchas veces" y hasta lo sacaron de clases porque la policía "quería saber qué pasaba en el vecindario. Me paraban y registraban" aún frente al edificio donde vivía.

Por muchos años la policía de Nueva York detenía y registraba a individuos, en su mayoría afroamericanos y latinos, una práctica que se conoció como "stop and frisk" que fue declarada inconstitucional en 2013 por una corte federal, la cual ordenó que debían haber cambios en esa agencia y que a juicio del afrolatino no han ocurrido.

"Por eso estamos allá afuera protestando, marchando", señaló.

Por la muerte de Floyd el agente Derek Chauvin, quien colocó su rodilla sobre su cuello, ha sido acusado de asesinato en segundo grado, mientras que los otros tres que staban con e´l el día de los hechos están arrestados y también enfrentan cargos.

La muerte de Floyd ocurrió poco después de la de otro afroamericano, Ahmaud Arbery, que iba desarmado mientras hacía ejercicios por una zona residencial de Goergia cuando un hombre blanco que afirma sospechaba era un ladrón lo golpeó con su automóvil y luego le disparó tres veces.

Gregory McMichael, de 64 años, y su hijo Travis McMichael, de 34, que viajaba con él en la camioneta con la que le golpearon, fueron detenidos y acusados de homicidio y asalto agravado.

"Este sistema de supremacía blanca está presente en todo el sistema de justicia criminal", afirmó Vildal.