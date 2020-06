Wilson recuerda sus experiencias con el racismo

Los Ángeles (EE.UU.), 3 jun (EFE).- El mariscal de campo estelar de los Seahawks de Seattle, Russell Wilson, declaró este miércoles que del fútbol nada importa comparado con "la vida y lo que está pasando la comunidad afroamericana en este momento".

En una vídeo conferencia, Wilson señaló que "cuando piensas en la idea de Black Lives Matter, sí importa", hablando desde su mansión de temporada baja en el sur de California.

Sin querer hablar mucho de fútbol y de la temporada que aparentemente se aproxima a iniciar, Wilson expresó que "la realidad es que yo, como afroamericano puedo decir que las personas están siendo asesinadas en la calle, y existe el entendimiento de que no es así para todas las demás razas".

Dijo que "así es en particular para la comunidad negra. Pienso en mi hija, en mi hijastro, pienso en nuestro nuevo bebé que está en camino, y es asombroso ver que estas cosas suceden frente a nuestras caras, así que tengo un corazón afligido en este momento".

La voz de Wilson a veces pareció temblar cuando habló de la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial la semana pasada y que ha generado protestas, desordenes, violencia y saqueos indiscriminados en grandes ciudades del país.

Floyd, un hombre negro de 46 años, murió la semana pasada en Minneapolis después de que Derek Chauvin, un agente de policía blanco, se arrodilló en su cuello durante más de ocho minutos.

"Ser negro es algo real en Estados Unidos", destacó Wilson. "Es algo real en el sentido de la historia y el dolor, incluso de mi familia".

Wilson señaló que sus tatarabuelos eran esclavos y que siempre ha entendido "que el racismo es real".

Recordó que cuando crecía en Richmond (Virginia) su padre le advertía que no se metiera las manos en los bolsillos cuando saliera de su automóvil en las estaciones de servicio.

"Entiendes completamente, especialmente ahora que cumples 31 años y tienes dos hijos y un tercero en camino, realmente entiendes la importancia de lo que eso significa", valoró Wilson.

"Y el hecho de que mi papá incluso tuvo que decirme que es un problema ir a la tienda de comestibles, la suposición de que alguien puede acusarte de robo es un pensamiento aterrador", comentó.

Wilson recordó esa época en su juventud durante un encuentro en un restaurante en California en el 2014, en algún momento después de que los Seahawks ganaron el Super Bowl XLVIII. Estaba en la fila para el desayuno cuando un hombre blanco mayor le dijo: "Eso no es para ti".

"Le respondí: '¿Eh? ¿Disculpe?' Al principio pensé que estaba bromeando", recordó Wilson.

"Me dieron la espalda. Acababa de salir de un Super Bowl, así que si alguien me habla de esa manera, piensas en una circunstancia diferente. En ese momento, volví a ser joven y no poner mis manos en el bolsillo", recordó.

"En medio de eso lo que entendí fue que mi padre siempre me enseñó a no arremeter en ese momento porque luego se convierte en algo difícil de manejar. Entonces le dije: 'Disculpe, señor, pero no aprecio que me hable de esa manera'". Él simplemente se fue".

Por eso consideró que es "una pena" que a las personas no se les permita protestar pacíficamente.