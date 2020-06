Trump prohíbe a las aerolíneas chinas volar a EE.UU.

Washington, 3 jun. (EFE News).- Las aerolíneas chinas no podrán entrar a EE.UU. a partir del 16 de junio, una decisión que anunció este jueves la Administración del presidente, Donald Trump, como respuesta a la decisión del gobierno del país asiático de no levantar la prohibición a la llegada de aviones estadounidenses a China debido al COVID-19.

An Airbus A 330-200 of Chinese carrier Air China registered B-6079 taxis at Budapest Liszt Ferenc International Airport in Budapest, Hungary, 01 May 2015. EFE/EPA/ZOLTAN BALOGH/File