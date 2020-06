Conner no teme al coronavirus pese a su condición de riesgo

Pittsburgh (EE.UU.), 2 jun (EFE).- El corredor de los Steelers de Pittsburgh, James Conner, dijo que no teme regresar al campo de juego a pesar de la pandemia de coronavirus.

Lo anterior porque Conner, un sobreviviente de cáncer, tiene sistema inmune, y la comunidad médica dice que ese tipo de personas tienen mayor riesgo de contagiarse de coronavirus y tener más complicaciones, que una persona con un sistema inmune normal.

Coner, de 25 años de edad, dijo que "me siento ciento por ciento bien. Yo tenía un sistema inmune débil hace cuatro años. Ya no es débil. Estoy bien. Soy joven y saludable. Pasé por lo que pasé".

Dijo que "No estoy preocupado de regresar al campo de juego. Vamos a jugar a lo seguro, por supuesto. No voy a ignorarlo ni nada de eso. Pero en lo que a mí respecta, no estoy asustado por mi historial de salud, eso fue hace cuatro años. Mi cuerpo está curado. Creo que cuando sigamos nuestro protocolo y pautas de salud, estaré bien".

Conner fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en estadio 2 en el 2015 y fue declarado libre de cáncer en mayo de 2016 después de un régimen de quimioterapia de seis meses.

El director médico de la Asociación de Jugadores de la NFL, el doctor Thom Mayer, dijo que cree que podría haber recomendaciones adicionales para jugadores con condiciones preexistentes, como usar diferentes cascos y máscaras, mantener el distanciamiento social fuera del campo y utilizar la hidratación de un solo uso.

Durante una conferencia telefónica, Conner se refirió a cómo está usando su plataforma como un atleta profesional prominente a raíz de las protestas provocadas por la muerte de George Floyd en Minneapolis mientras estaba bajo custodia policial la semana pasada.

"Lo que está sucediendo está muy mal, pero para mí, voy a promover la unión y la unidad", dijo.

"Necesitamos un cambio, pero comienza con un cliché como suena, comienza con esperanza. La generación más joven que viene, depende de nosotros y de los padres jóvenes enseñarles a sus hijos sobre la unidad y la unión y cómo somos más fuertes juntos".