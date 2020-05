Little, miembro del Salón de la Fama, padece cáncer

Denver (EE.UU.), 30 may (EFE).- El miembro del Salón de la Fama de la NFL Floyd Little, conocido como "La Franquicia" durante su carrera con los Broncos de Denver, padece cáncer.

Uno de sus antiguos compañeros de equipo de Little en Syracuse, Pat Killorin, hizo público el diagnóstico cuando creó una página de GoFundMe llamada "Friends of Floyd" para ayudar a Little y su familia con los costos del tratamiento.

En la página, Killorin dijo "sin duda esta será la pelea más dura de su vida".

Little, de 77 años de edad, fue consagrado en la Generación del 2010.

Little, que fue tres veces All American en Syracuse, también está consagrado en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario.

"Me siento muy bendecido en todo, y mientras pueda siempre volveré (a Canton), y siempre espero ver a muchos más Broncos aquí conmigo a medida que pasan los años", dijo Little al final del pasado verano, cuando tanto Champ Bailey como el dueño de los Broncos, Pat Bowlen, fueron consagrados.

Agregó que "El fútbol me ha dado mucho y siempre trataré de retribuir en todos los sentidos a los jóvenes que necesitan nuestra ayuda".

Little, quien fue la sexta selección del draft de la AFL-NFL de 1967 por los Broncos, jugó nueve temporadas en Denver, corriendo para 6.323 yardas con 43 anotaciones.

Esos años formativos de la franquicia de los Broncos, que fueron uno de los equipos originales de la AFL en 1960, a menudo fueron una lucha en el campo, ya que Little protagonizó equipos que no llegaron a los playoffs.

Los Broncos terminaron con un récord ganador solo dos veces en la carrera de Little, en 1973 y 1974. Pero fue una selección de cinco veces en el Pro Bowl.

Entre 2011 y 2016, Little trabajó en el Departamento de Atletismo de Syracuse y en la primavera de 2016 recibió un doctorado honorario de la escuela.