Más de 41 millones de solicitudes de subsidio por desempleo en dos meses

Washington, 28 may (EFE News).- Más de 2,12 millones de personas solicitaron la semana pasada el subsidio por desempleo en Estados Unidos, con lo que suman más de 41 millones los pedidos en dos meses bajo la pandemia de COVID-19, informó este jueves el Departamento de Trabajo.

Residents stand in line at a temporary food pantry location in Chelsea, Massachusetts, USA. EFE/EPA/CJ Gunther/File