Fallece a los 78 años el legendario entrenador Jerry Sloan, de los Jazz

El mundo de la NBA recuerda la figura del legendario entrenador Jerry Sloan

Redacción Deportes (EE.UU.), 22 may (EFE).- El fallecimiento este viernes del legendario exentrenador Jerry Sloan, de los Jazz de Utah, ha generado un sin fin de expresiones de alabanza de su figura profesional y personal a través de toda la NBA, con el comisionado Adam Silver a la cabeza.

El máximo responsable de la NBA nada más conocer el fallecimiento de Sloan, a los 78 años, ofreció un comunicado en el que destacaba su condición de leyenda que marcó un estilo cargado de ética profesional.

"Jerry Sloan estaba entre las leyendas más respetadas y admiradas de la NBA", dijo Silver. "Después de una carrera en el Partido de Estrellas en la que su estilo implacable dio forma a los Bulls de Chicago en sus primeros años, se convirtió en uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos durante 23 temporadas con el Utah Jazz, la segunda más larga en la historia de la liga".

Silver también recordó que Sloan había sido el primer entrenador en ganar 1.000 partidos con la misma organización, que llegó a encarnar las cualidades que hicieron de Jerry un miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial: persistencia, disciplina, impulso y desinterés.

"Sus más de 40 años en la NBA también fueron paralelos a un período de tremendo crecimiento en la liga, un momento en el que nos beneficiamos enormemente de su humildad, amabilidad, dignidad y clase. Nuestros pensamientos están con la esposa de Jerry, Tammy y su familia, como así como sus exjugadores, colegas y las organizaciones Bulls y Jazz", concluye el comunicado.

Por su parte, el dueño de los Bulls, Jerry Reinsdorf, también ofreció un comunicado oficial en el que destaca la gran clase y profesionalidad de Sloan como jugador.

"Jerry Sloan era 'The Original Bull', cuya defensa tenaz y lucha permanente en la cancha representaban a la franquicia y personificaban la ciudad de Chicago", subrayó Reinsdorf. "Jerry fue el rostro de la organización de los Bulls desde su inicio hasta mediados de la década de 1970, y muy apropiadamente, su uniforme No. 4 fue la primera camiseta retirada por el equipo".

Reinsforf también recordó en su comunicado que Sloan no sólo fue un gran jugador y un entrenador del Salón de la Fama de la NBA, sino que había sido siempre una gran persona.

"Nuestras condolencias están con la familia Sloan y todos sus muchos seguidores", concluyó Reinsdorf en su comunicado.

La longevidad de Sloan con el Jazz fue notable. Durante su tiempo en Utah, hubo 245 cambios de entrenador en la liga, y cinco equipos, Charlotte, Memphis, Toronto, Orlando y Minnesota, ni siquiera existían cuando comenzó a la franquicia de Utah.

Los exjugadores de Jazz, el pívot Mark Eaton y el escolta Darrell Griffith, a quienes la franquicia retiró sus números, honraron a su exentrenador a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

"Creo que los Utah Jazz son Jerry Sloan", declaró Eaton a la cadena de televisión ESPN. "Toda la franquicia está impregnada de las cosas que enseñó y formó en los años 90, y creo que todo se mide en función de esa aportación. Miras al equipo hoy, y noto que cuando los jugadores hacen grandes jugadas de esfuerzo donde ellos Después de una pelota suelta en el piso o bloqueando o robando o haciendo que algo suceda, la multitud reacciona".

Eaton subrayó que "es por lo que este mercado es conocido y por lo que es conocido el equipo, y creo que fue muy venerado en la liga por eso, porque tenía una filosofía y se apegó a ella y produjo resultados y todos se unieron. desde el dueño hasta los jugadores, y creo que ese es el legado".

Por su parte, Griffith dijo que "es uno de los mejores entrenadores de la NBA a pesar de que no ganó un campeonato. Eso no minimizó sus logros. Ha sido excelente para Utah, para el equipo y el mundo del baloncesto. Se ha llevado esa franquicia y lo convirtió en lo que es más de 23 años. Es un entrenador del Salón de la Fama, y no hay nada más que pueda agregar a lo que ha hecho. Va a ser uno de los mejores entrenadores del baloncesto. Ya lo es, y con razón".

Sloan pasó 34 años en la organización de los Jazz, como entrenador asistente y luego sexto máximo responsable técnico en la historia del equipo tras sustituir en el 9 de diciembre de 1988 al veterano Frank Layden, que dimitió del cargo.

Cuando renunció abruptamente, tras 54 partidos disputados en la temporada 2010-11, Sloan había establecido una marca de 1.221 victorias en partidos de temporada regular, la tercera mejor en la historia de la NBA, solo superado por los legendarios exentrenadores Lenny Wilkens y Don Nelson.

Posteriormente, perdió el tercer puesto en favor del legendario Gregg Popovich, quien actualmente dirige a los Spurs de San Antonio.

Sloan llegó dos veces a la Finales de la NBA con los Jazz, en 1997 y 1998, que perdieron frente a los Bulls de Michael Jordan.