Aumentan muertes por drogas entre latinos, afroamericanos e indígenas en EEUU

Washington, 21 may (EFE news).- Los latinos, afroamericanos, nativos americanos y adultos mayores experimentaron incrementos en las muertes inducidas por drogas entre 2017 y 2018, y la pandemia de COVID-19 ha aumentado las presiones de salud y económicas en las minorías de color, según un informe divulgado este jueves por Trust for America's Health.

