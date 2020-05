El 52% de estadounidenses tilda de pobre o mediocre la gestión de la pandemia

Washington, 21 may (EFE News).- Algo más de la mitad de los estadounidenses, un 52 %, valora como pobre o mediocre la gestión que su propio país ha hecho de la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, y considera mejor la respuesta de Alemania o Corea del Sur, según una encuesta publicada este jueves por el Pew Research Center.

People wearing face masks walk on Rodeo Drive past shops amid the coronavirus pandemic, in Beverly Hills, USA. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT