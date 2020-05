Rusia y EE.UU. chocan en la ONU por la fallida operación armada contra Maduro

Naciones Unidas, 20 may (EFE News).- Rusia y Estados Unidos cruzaron duras acusaciones este miércoles en la ONU en torno a la fracasada operación armada para sacar del poder al líder venezolano, Nicolás Maduro, con Moscú denunciando una supuesta implicación estadounidense y Washington asegurando que todo el incidente es un intento del Gobierno chavista por desviar la atención.

Kelly Craft (R), the United States permanent representative to the United Nations.EFE/EPA/Justin Lane/File