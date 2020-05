Woods y Peyton Manning contra Mickelson y Brady en torneo benéfico

Redacción Deportes, 19 may (EFE).- Dos estrellas del golf, Tiger Woods y Phil Mickelson, se emparejarán respectivamente el domingo que viene con dos astros del fútbol americano, Peyton Manning y Tom Brady, para disputar un torneo de golf de carácter benéfico llamado 'The Match: Champions for Charity" en el club Medalist de Hobe Sound, Florida (Estados Unidos).