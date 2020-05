Pandemia crea retos para ejecutivas empresariales latinas en Estados Unidos

Washington, 18 may (EFE News)- La reanudación de las actividades económicas marcadas por la pandemia mostrará si se revertirá o se acelerará la "crisis de liderazgo de las latinas" en las empresas estadounidenses, señaló un estudio publicado este lunes por Network of Executive Women (NEW, en inglés).