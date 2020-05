Una Florida casi totalmente reabierta suma 854 nuevos casos en 24 horas

Miami, 18 may (EFE News).- Florida, que extenderá esta semana a todo su territorio la reapertura después del confinamiento por la pandemia, registró 854 nuevos casos y 24 muertes a causa del COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que acumula desde el 1 de marzo 46.442 casos y 1.973 decesos.

Pedestrians walk through the Ocean Drive in Miami Beach, Florida, USA. EFE/EPA/Cristobal Herrera