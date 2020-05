Obama carga contra Trump: "La gente al mando no sabe lo que está haciendo"

Washington, 16 may (EFE News).- El expresidente estadounidense, Barack Obama (2009-2017) criticó este sábado la respuesta a la pandemia del coronavirus al asegurar que ha dejado en evidencia que" la gente al mando" no "sabe lo que está haciendo", en una ataque poco velado al gobierno de su sucesor, Donald Trump.

Former US president Barack Obama talks on stage at an Obama Foundation event in Kuala Lumpur, Malaysia. EFE/EPA/Fazry Ismail/File