Más de 400.000 personas dejaron Nueva York durante la pandemia, según estudio

Nueva York, 15 may (EFE News).- Más de 400.000 neoyorquinos, sobre todo residentes de los barrios más adinerados, habrían dejado la ciudad de los rascacielos durante la pandemia del coronavirus, según un estudio basado en localización de teléfonos móviles publicado este viernes por The New York Times.

A public service announcement sign reminds people to stay home to stop the spread of coronavirus in New York, USA, 29 March 2020. EFE/EPA/Peter Foley