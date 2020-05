Piden a gobernadores liberación de inmigrantes y solicitantes de asilo

Contenido relacionado

Demanda busca liberación de más de 70 inmigrantes en centro de Rhode Island

Nueva York, 15 may (EFE News).- Un grupo de organizaciones legales lideradas por la Unión Americana de Libertades Civiles presentó una demanda este viernes contra el Departamento de Seguridad Nacional que busca la liberación "inmediata" de más de 70 inmigrantes en un centro de detención en Rhode Island, debido a la creciente pandemia del coronavirus.

La demanda, una acción de clase, fue presentada a nombre de Óscar Yanes, Gafik Mkrtcchian y Wendell Báez López, tres de los detenidos en el centro Donald W. Wyatt, que tienen condiciones de salud subyacentes que les exponen a un riesgo mayor de muerte o enfermedad grave si se contagian con de COVID-19, indica un comunicado de prensa conjunto.

Sin embargo, la acción legal, apoyada por el testimonio de expertos, argumenta que todos los detenidos están en riesgo de infección debido a las condiciones en la instalación por lo que deben ser liberados o colocados en programas alternativos a la detención, como la libertad condicional.

De acuerdo con los demandantes, entre el lunes y jueves de esta semana la cifra de detenidos positivos al virus aumentó de 15 a 38, "lo que indica que el virus ahora se está propagando rápidamente por todas las instalaciones".

La demanda indica que para prevenir consecuencias "devastadoras" y "desastrosas", la liberación de los detenidos es necesaria para "reducir la población en el centro para que todos los que permanecen (incluido el personal) puedan estar mejor protegidos".

Recuerda que aunque los ancianos con condiciones subyacentes son los más vulnerables, gente joven sin condiciones preexistentes de salud se ha enfermado seriamente debido al virus, que en algunos casos ha causado la muerte.

También que este centro de detención reportó su primer caso del virus en un detenido el pasado 21 de abril, días antes de que un tribunal le ordenara comenzar a informar el número de los detenidos sometidos a la prueba y los casos positivos.

"El único medio efectivo para prevenir la propagación de COVID-19 es el distanciamiento social, donde las personas permanecen al menos a seis pies de distancia entre sí. Pero las condiciones en Wyatt hacen imposible el distanciamiento social", indica además la demanda.

Recuerda además que los detenidos están en celdas pequeñas, de unos 5 por 9 pies, que comen en grupos en áreas comunes, comparten las duchas y que los teléfonos públicos no son desinfectados cada vez que son usados.

En resumen, "el riesgo de contraer COVID-19 en un centro de detención, como el Wyatt, es peligrosamente alto porque las condiciones de reclusión impiden inherentemente el distanciamiento social, que, hasta que se descubra un tratamiento o se desarrolle una vacuna, es la mejor medida para reducir la propagación de la enfermedad".

"Las cortes alrededor del país han reconocido este hecho", afirma además la demanda.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó hace tres semanas otra demanda que logró la libertad de tres detenidos en este centro; hasta ese momento ninguno de ellos se había contagiado.

Otras cortes han abordado los riesgos de la detención durante la pandemia al implementar un proceso de fianza acelerado, evaluar a las personas para su liberación y dar prioridad a los que están en mayor riesgo debido a problemas médicos subyacentes.

"Sabemos, a base de las muchas muertes que han ocurrido en varios hogares de ancianos en nuestro estado, que la vida en conjunto y la COVID-19 son una combinación mortal" y la vida en el Wyatt "no es diferente", indicó en el comunicado la abogada Deborah González, de la ACLU en Rhode Island.

"Los inmigrantes retenidos allí no deberían estar sujetos a una sentencia de muerte. Como el ICE no liberará a estos detenidos y evitará sus posibles muertes, no tuvimos más remedio que presentar esta demanda", afirmó.