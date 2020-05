Alexis y Fido lanzan nuevo disco marcando ser "la institución" del reguetón

San Juan, 15 may (EFE News).- El dúo puertorriqueño de reguetón de Alexis y Fido lanzó este viernes su nuevo disco, "La Escuela", en el cual aseguró a Efe demostrará el porqué se considera "la institución" del "perreo" (manera de bailar) en el género urbano.

Según explicó Fido, para el álbum "Perreología", lanzado en el 2011, el objetivo del mismo fue destacar que él y Alexis eran los eruditos de "la ciencia que estudia el perreo".

SE ACABÓ LA CLASE, AHORA ES LA ESCUELA

Pero, desde aquel entonces a ahora, en cuyo tiempo el dueto dio la oportunidad a la competencia a destronarlos como "Los reyes del perreo", ahora proponen "La Escuela", su séptimo disco.

"La clase se acabó. Ahora es la escuela", resaltó Fido.

Alexis, por su parte, afirmó que "La Escuela" tendrá "más o menos el mismo color" de "Perreología", que incluyó temas bien bailables, como "Rescate" junto a Daddy Yankee, "Mala Conducta" con Franco "El Gorila", "Blam Blam" con Cosculluela y "Zombie" con Yaviah, entre otros.

"Si eres fan del reguetón, en este nuevo disco te sorprenderás con los ritmos los inicios del género. Esos conceptos e inventos los guardamos y ahora los sacamos otra vez", dijo.

DON OMAR ENCABEZA LOS INVITADOS A "LA ESCUELA"

Previo al lanzamiento de "La Escuela", Alexis y Fido ya había promocionado dos de los 17 temas que aparecen en el disco, "Reggaeton-tón" con el venezolano Nacho, y "No te vayas", con Don Omar.

"Primero, Don es familia. Segundo, él es el papá de los pollitos", resaltó Alexis de su colega.

"No te vayas" ya Don Omar lo había incluido en su disco, "The Last Album", lanzado el año pasado y que marcó un regreso al género tras una pausa y que provocó que muchos seguidores le exigieran volver a cantar.

"La gente tiene que respetar ese espacio para reinventarse o reencontrarse. Sabemos que cuando Don salga otra vez, va a romper la calle y hará que todos nos tengamos que amarrar los pantalones", afirmó Alexis.

"Siempre hemos sido fans de su música y quisimos hacer diferente, algo más comercial, que pudiera ser cantada y nominada en unos premios y por eso quisimos hacer esta propuesta", explicó el también intérprete de exitosos temas como "Cinco letras", "Eso ehh", "Mala conducta" y "Contéstame el teléfono".

Don Omar ya había colaborado previamente con Alexis y Fido en el remix del tema "Súbete", que se incluyó en el disco "Down to Earth", del dueto.

ALEXIS Y FIDO RESALTAN LA NUEVA GENERACIÓN DEL REGUETÓN

En el disco "La Escuela" también participan como invitados el veterano dúo de reguetón de Baby Rasta y Gringo, y algunos de los integrantes de la nueva generación del género urbano Justin Quiles, Nio García, Casper Mágico, Jon Z y Ele A El Dominio, y la cantante paraguaya Danna Meza.

Junto a Baby Rasta y Gringo grabaron el tema "En la mira", el cual Alexis pronosticó que se convertirá "en un clásico" del reguetón.

Mientras, con Nio García y Casper Mágico grabaron "Calibre", con Justin Quiles "Mala suerte", con Jon Z y El Dominio "Lenguaje Tántrico", y "Rompe el Hielo" con Danna Meza.

Sobre el éxito que están teniendo la mayoría de estos artistas noveles, Alexis y Fido resaltaron su manera de trabajar y el objetivo de cada uno de ser un "personaje" para distinguirse de sus colegas.

Sobre Ele A, Alexis resaltó su estilo "controversial" de sus letras tan explícitas en sus canciones, mientras que de Jon Z destacó su interés del uso de la marihuana.

"Cada arista desarrolla un personaje, que entre el 2000 a 2010 no aparecía, como crearon Mexicano, el Mansion Crew, Alberto Stylee y ahora volvió eso", dijo Fido.