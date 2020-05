Un restaurante de EEUU usará maniquís para parecer lleno durante desescalada

Washington, 14 may (EFE News).- La perspectiva de un restaurante semivacío debido a las normas para la desescalada en el estado de Virginia parece no convencer al dueño del Inn at Little Washington, el chef Patrick O'Connell, quien ha decidido sentar a elegantes maniquís en las mesas sin clientes cuando pueda volver a abrir, previsiblemente a finales de este mes.

Fotografía cedida donde aparecen 2 mesas con dos parejas de maniquís mientras cenan en el Inn at Little Washington, un restaurante con tres estrellas Michelin situado en ese pequeño pueblo de Washington, Virginia (EE.UU.). EFE/Inn at Little Washington /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS