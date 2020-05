Lin-Manuel Miranda y Gloria Estefan actuarán en "One Day at a Time"

Los Ángeles, 14 may (EFE News).- Lin-Manuel Miranda, Gloria Estefan y Melissa Fumero participarán como invitados en el especial de dibujos animados que emitirá la serie "One Day at a Time", al no poder continuar con los rodajes en el estudio por el coronavirus.

US actor/cast member Lin-Manuel Miranda arriving for the premiere of Disney's 'Mary Poppins Returns' at the Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles, California, USA. EPA/Nina Prommer/File