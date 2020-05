Amenazan con "volar" un periódico criticado por López Obrador

México, 14 may (EFE News).- El periódico mexicano Reforma, señalado casi a diario por el presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció este jueves haber recibido la amenaza telefónica de "volar" su edificio si no cesan sus críticas contra el Gobierno.

Según la publicación mexicana, un hombre llamó a su redacción identificándose como un miembro del Cartel de Sinaloa y exigió que se deje de "difamar" a López Obrador, porque ya "están sobrepasando la línea".

El presidente se refirió a este suceso en su conferencia diaria en Palacio Nacional, donde aseguró que descalifica "cualquier acto violento" porque es alguien "pacifista".

"Nadie será censurado, no vamos a actuar como era antes. Se garantizan libertades plenas, el derecho a disentir, desde luego el derecho a la crítica. Y condenamos cualquier amenaza que se haga, hasta en nuestro nombre", aseguró.

Sin embargo, López Obrador aprovechó su condena para volver a cargar contra el periódico Reforma, porque tiene y va a seguir teniendo "diferencias" con ese diario.

"Ellos son los más genuinos representantes del pensamiento conservador en México y son los que se oponen a la transformación, porque quieren mantener el mismo régimen de corrupción y de privilegios que imperó en México desde hace mucho tiempo", aseveró el mandatario.

El presidente tiene desde el inicio de su Administración una guerra abierta con lo que él denomina como prensa "fifí" o "conservadora", una acusación recurrente para descalificar los reportes sobre su gestión.

Según el medio mexicano, el amenazador se quejó especialmente por un video en el que Reforma intercalaba declaraciones del presidente pidiendo calma sobre la pandemia de COVID-19 con la evolución de contagios y muertes.

"Dígale (al jefe de información) que no esté difamando al presidente de la República, que no esté traicionando a la Patria porque, si no, las oficinas de ahí, de su pinche periódico -así dígaselo-, las vamos a volar", advirtió el sujeto.

México es uno de los países del mundo más peligrosos para ejercer el periodismo: en su territorio han sido asesinados al menos 132 periodistas desde el año 2000, 12 de ellos bajo el actual Gobierno, que inició su mandato en diciembre de 2018.

El Cartel de Sinaloa, al que dijo pertenecer quien perpetró la amenaza, tenía entre sus líderes el poderoso Joaquín "el Chapo" Guzmán, ahora encarcelado en Estados Unidos, y cuyo hijo Ovidio fue detenido en octubre en ese noroccidental estado y posteriormente puesto en libertad en una operación fallida contra el narcotráfico.

El periódico denunció que la llamada fue realizada desde Mexicali, municipio del también norteño estado de Baja California.