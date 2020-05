Niños latinos, población en más alto riesgo de obesidad durante la pandemia

Cleveland (OH), 12 may (EFE News).- La recomendación de los nutricionistas y autoridades a favor de la actividad física y la alimentación saludable entre los latinos, la población con mayores tasas de obesidad, se ven en riesgo ante el confinamiento que obliga el COVID-19, advierten expertos, que alertan de un aumento de peso de entre seis y once libras (entre 2,7 y 5 kilogramos).