Todos los electores de California podrán votar por correo en noviembre

Juez rechaza demanda para enviar solicitudes de boletas de voto en español

Atlanta (GA), 8 may (EFE News).- Un juez federal rechazó este viernes una demanda presentada por un grupo de derechos civiles que buscaba que las autoridades de Gwinnett, el condado de Georgia con más hispanos, enviaran a los electores solicitudes de boletas de voto ausente en español.

En la acción legal, Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law pedía que se cumpliera con una disposición de la Ley Federal de Derecho al Voto que obliga a proveer boletas bilingües a los electores cuando más de un 5 % o 10.000 personas en edad de votar son miembros de un grupo minoritario y tienen un dominio limitado del inglés, lo que es el caso en Gwinnett.

En su decisión, sin embargo, el juez William Ray II consideró que la ley no se aplica en este caso porque las solicitudes de boletas de voto ausente en inglés fueron enviadas por la Secretaría de Estado y no por el condado de Gwinnett.

La demanda fue presentada a mediados del mes pasado en nombre de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO), Georgia Coalition for the People's Agenda, Asian Americans Advancing Justice-Atlanta, New Georgia Project y Common Cause.

Los demandantes pedían que las boletas bilingües se proporcionaran "lo antes posible" a los residentes que hablaran español para que pudieran ser utilizadas en las elecciones primarias de Georgia, que están previstas para el 9 de junio luego de que fueron aplazadas por la pandemia del coronavirus.

El juez argumentó que la petición buscaba un “resultado razonable y deseable” y que él conoce bien la diversidad del condado, pero sostuvo que la ley solo se aplica a Gwinnett y no a las autoridades del estado.

Ray agregó que, de todas formas, el condado de Gwinnett enviará las boletas en español a los votantes que las soliciten.

Don Owens, director de comunicaciones de Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law, manifestó a Efe su decepción por el fallo, que calificó de “inconsistente con el espíritu de la Ley de Derechos Civiles”.

“Nosotros y nuestros clientes están evaluando los siguientes pasos”, declaró Owens mediante un correo electrónico.

De acuerdo con las organizaciones, 14.000 ciudadanos del condado tienen más de 18 años, la edad mínima para votar, hablan de manera fluida el idioma español y tienen un dominio limitado del inglés.

Según datos del Censo, 22 % de la población del condado es de origen latino.