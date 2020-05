Cuban anuncia que Mavericks no abrirán sus instalaciones a corto plazo

Dallas (EE.UU.), 7 may (EFE).- El dueño de los Mavericks de Dallas, Mark Cuban, declaró este miércoles que su equipo no reabrirá sus instalaciones deportivos a corto plazo.

Cuban explicó que el equipo actualmente no tiene planes de reabrir su gimnasio, citando la falta de test disponibles para detectar el coronavirus entre los jugadores.

En entrevista con "77 Minutes in Heaven" de The Athletic, Cuban indicó que "el problema obviamente es porque no podemos evaluar a las personas, entonces no podemos garantizar la seguridad de nadie, ya sean jugadores de baloncesto o cualquier otra persona".

Reconoció que pueden tratar de tomar todo tipo de precauciones, "pero simplemente no vale la pena correr un riesgo tan gran de como es el de la salud".

Mientras, algunos equipos se preparan para recibir a los jugadores en las instalaciones el viernes, ya lo han confirmado que lo harán los Trail Blazers de Portland, Nuggets de Denver y Cavaliers de Cleveland.

Cuban es el primer propietario de la NBA que se niega públicamente a reabrir las instalaciones de entrenamiento de su equipo.

Otros equipos han dicho que no podrán poner a disposición sus centros el viernes, pero que aún están apuntando a otras fechas a finales de este mes.

Sin embargo, el ejecutivo de 61 años es optimista de que una temporada puede reanudarse rápidamente si cada vez hay más pruebas.

"Una vez que las pruebas estén disponibles, podemos tener todas las otras cosas que necesitamos hacer ya en su lugar", aseguró Cuban.

Indicó que "a los jugadores les tomará un poco de tiempo ponerse en forma, pero la mayor parte de la liga es joven y, por lo tanto, no será tan difícil el conseguirlo".

Cuban explicó que su análisis lo basa en que no será un periodo muy largo de preparación.

"Quiero decir, recuerda: un campamento de entrenamiento completo en estos días es de tres semanas. No es como si fuera un período prolongado de tiempo".

El cronograma propuesto por Cuban coincide con el plan de 25 días reportado por la NBA.

En ese escenario, los jugadores entrenarían individualmente durante los primeros 11 días. Si se autoriza a la liga a comenzar un entrenamiento de cinco contra cinco (sin ser partido), entonces seguiría un campamento de entrenamiento de dos semanas.