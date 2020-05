Nueva coalición para proteger a empleados de frigoríficos del coronavirus

Denver (CO), 1 may (EFE News).- Una organización comunitaria en Omaha y un sindicato nacional de trabajadores anunciaron este viernes la creación de a nueva coalición que busca proteger la salud de los trabajadores en los frigoríficos locales, uno de los principales puntos de contagio del coronavirus.

Omaha Together One Community (OTOC), que agrupa a 25 iglesias y grupos no lucrativos de esa ciudad, y la Unión Internacional de Trabajadores Unidos de Alimentos y Comercios (UFCW), que representa a los empleados de los frigoríficos, formaron la coalición luego de que datos oficiales revelasen que los lugares con mayor cantidad de casos de COVID-19 en Nebraska son aquellos lugares donde operan las empacadoras de carne.

Por eso, Kathleen Grant y Kelly Tadeo-Orbik, del equipo de ayuda a refugiados e inmigrantes de OTOC, y Eric Reeder, presidente del Local 293 de UFCW, activaron la coalición para ayudar "a quienes literalmente arriesgan sus vidas cuando van a sus trabajos" en los frigoríficos, dice el comunicado difundido por la coalición.

Según el Distrito Central de Salud de Nebraska, en la ciudad de Grand Island, donde opera un frigorífico de JBS, con unos 3.000 empleados, ya se registraron 931 casos de coronavirus y 25 muertes, un índice de contagio cinco veces superior al promedio nacional y el más alto porcentaje (43 %) de crecimiento de muertes diarias por COVID-19 en el país.

Además, con 51.000 personas (30 % de origen latino), Grand Island es el segundo lugar de Estados Unidos con el mayor índice de nuevos casos en las últimas dos semanas (7,84 por cada 1.000 residentes) y ocupa el sexto lugar en casos acumulativos confirmados (9,84 por cada 1.000 residentes).

Y en el condado de Dakota, otro lugar con establecimientos que procesan reses, pollo y cerdo, se detectaron 600 casos entre sus 20.000 habitantes, es decir, un índice de contagio 40 veces superior al del condado de Douglas, donde está Omaha, con 517.000 habitantes y 580 contagios de coronavirus.

NEBRASKA CARECE DE ORDENANZAS ESTATALES

A pesar de eso, Nebraska es uno de los pocos estados en los que no rigen ordenanzas uniformes a nivel estatal restringiendo actividades comerciales y sociales. Y, desde el pasado 28 de abril, por orden ejecutiva del presidente Donald Trump, los frigoríficos del país deben permanecer abiertos por considerarlos como "infraestructura crítica".

"Los granjeros, rancheros y trabajadores de empaquetadoras de carne y aves alimentan a la nación y al mundo", dice el documento de la coalición presidida por OTOC y UFWC.

"Pero las condiciones de trabajo en las plantas empaquetadoras son propicias para transmitir la enfermedad. Los trabajadores literalmente trabajan codo a codo mirándose cara a cara", puntualiza el comunicado, afirmando que el problema ocurre en establecimientos de distintas compañías, incluyendo JBS USA, Tyson Foods y Smithfield Foods.

La coalición le pidió al gobernador, Pete Ricketts, a altos funcionarios estatales y a altos dirigentes empresariales que garanticen el acceso de los trabajadores a equipo de protección personal y que implementen medidas para mantener la distancia mínima necesaria entre los trabajadores.

Además, se pide que los frigoríficos respeten los beneficios laborales de los empleados (días de enfermedad pagos, pagos adicionales por ser una industria crítica) y que no se fuerce a los trabajadores (la mayoría de ellos inmigrantes latinos o africanos) a presentarse enfermos en los frigoríficos.