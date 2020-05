Videos de ovnis del Pentagono en la cuarentena, ¿casualidad u oportunidad?

Miami, 1 may (EFE News).- La escritora cubana de ciencia ficción Daína Chaviano afirma que "el fenómeno ovni es un hecho real", pero le sorprende que el Pentágono haya desclasificado en plena cuatentena del COVID-19 videos que llevaban años en internet, mientras su joven colega venezolano Ibrahim Buznego cree que todo forma parte de un "plan de preparación".

"Cuando vi los titulares sobre la supuesta desclasificación de esos videos por parte del Pentágono, no pude menos que indignarme", dice a Efe Chaviano.

"¿Cómo pueden decir ahora que han desclasificado grabaciones que hace años están por toda internet y que ya han sido objeto de numerosos análisis (incluso en programas de TV) por parte de expertos?", se preguntó la escritora, un referente de la ciencia ficción en español.

El Departamento de Defensa estadounidense publicó el lunes pasado las grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados por parte de pilotos de la Fuerza Aérea, una de 2004 y dos de 2015, que anteriormente habían sido filtradas y llevaban circulando en la red desde 2007 y 2017.

Autora de las novelas "El hombre, la hembra y el hambre" (Premio Azorin 1998) y "La isla de los amores infinitos", entre otras obras, Chaviano afirma que existen muchísimos videos más de esa clase.

Han sido "tomados por pilotos de diferentes países y ramas de la industria aeronáutica" y ya han sido analizados por organizaciones como MUFON (Mutual UFO Network), la ONG más respetada en la investigación de actividad ovni, con 30.000 casos en su haber.

LOS "SECRETOS A VOCES" DEL PENTÁGONO

A Buznego, al igual que Chaviano radicado en Miami, le sorprende que en un momento en que la vida cotidiana de millones de personas parece sacada de un libro de ciencia ficción a causa del nuevo coronavirus sea el Pentágono el que recuerde los fenómenos extraterrestres,

De acuerdo con el joven escritor venezolano, que prepara ya la segunda entrega de una trilogía que inició en 2019 con su novela "SERES (Enki Arya y la máquina de Morfeo)", la Fuerza Aérea estadounidense "nos viene preparando desde hace tiempo".

"Viene como gota a gota. Estamos hablando del Pentágono, que maneja el calado de esta información. Es un secreto a voces que hoy se condensa, ¿pero por qué ahora en cuarentena?", se pregunta este apasionado defensor de la existencia de vida extraterrestre.

A los 13 años, Buznego vio algo en el cielo de su natal Venezuela que hasta el día de hoy cree que era un ovni y desde entonces empezó a investigar sobre el tema.

"Observé una luz inmensamente grande que iba dejando una estela llamativa. Este objeto iba recorriendo la cordillera a lo largo del horizonte", rememora sobre su experiencia ocurrida en el estado Vargas, cerca del cerro El Ávila, un lugar de avistamiento de ovnis.

Buznego cree que todo lo que ha sucedido ahora "forma parte de un programa de búsqueda extraterrestre". "Todo comenzó cuando la NASA envió una señal al espacio en la década de los 80 desde Puerto Rico", dice.

"ALGUNOS IDIOTAS HAN TRUCADO VIDEOS"

Chaviano, que en marzo pasado resultó ganadora del premio al mejor libro en lengua española en los Florida Books Awards por su novela "Los hijos de la diosa Huracán", no duda de que los ovnis son un hecho real, pero le molestan las malas intenciones que a veces intentan desacreditar a los estudiosos del fenómeno.

"El fenómeno ovni es un hecho real. Quienes lo hemos visto, filmado o estudiado lo sabemos con tanta seguridad como los propios gobiernos que tratan de disimularlo o de acallar muchas otras cosas", dice a Efe.

"El hecho de que haya idiotas que han trucado videos, no le quita veracidad a todo ese material grabado por las cámaras térmicas e infrarrojas de aviones y helicópteros militares o civiles. He hablado con pilotos militares que los han visto y que me han dicho: 'No sé lo que son, pero no son nuestros'.

Y cuando dicen 'nuestros' se refieren a toda la especie humana", agrega.

LA "INVASIÓN" AL ÁREA 51

En septiembre del año pasado Buznego se apuntó a un grupo de Facebook que organizó una "invasión" a la base de la Fuerza Aérea de EE.UU. conocida como Área 51, en Nevada, para conocer y liberar a los extraterrestres que, suponen, están allí cautivos.

El venezolano fue una de las alrededor de cien personas que acudieron a la cita, del millón y medio que se esperaba, y que se encontraron que había "militares fuera que nos impidieron la entrada", recuerda.

Sobre su novela "SERES" afirma que "la ficción se conecta con la realidad cuando es comprobada científicamente".

Montada sobre dos planos temporales que se entremezclan a base de "flash back", "SERES", que forma parte de una trilogía, comienza en el ocaso de la Segunda Guerra Mundial con la "Operación Paperclip".

Esta misión fue creada por Estados Unidos para constatar qué hacían entonces los científicos de la Alemania nazi.

Luego la trama viaja a 2019. Bryan y Mary Thompson, una pareja de expertos científicos, se mudan a la tranquila ciudad de Centerville (Ohio) para trabajar en un laboratorio ultra secreto que estudia la actividad extraterrestre.

"El libro es un 40 % realidad, por lo que tiene de investigación documental sobre las Líneas de Nazca (en el sur de Perú), las Pirámides de Egipto y las de Chichén Itzá, en México", explica.