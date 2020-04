Joe Staley dice que se retiró porque su cuerpo ya no lo ayudaría a jugar

Santa Clara (California, EE.UU.), 28 abr (EFE).- A sólo tres días de su retirada, Joe Staley, tackle de los 49ers de San Francisco, dijo este martes que el inicio de la semana ha sido feliz y triste al mismo tiempo.

Staley, el tackle de los 49ers durante las últimas 13 temporadas, anunció su retirada el sábado por la tarde a través de un comunicado.

Hoy reflexionó sobre una carrera que incluyó seis Pro Bowls, dos apariciones en el Super Bowl y un lugar en el All-Decade Team de la NFL para la década de 2010.

Staley, de 35 años, dijo que no quería retirarse, pero su cuerpo simplemente ya no le permitiría jugar, al menos no si quería tener la calidad de vida que desea con su esposa y sus dos hijas.

"Es un día feliz y triste", dijo Staley.

Agregó que "obviamente no quería dejar de jugar al fútbol. Todavía tengo un gran amor por él. Será una transición extraña al jubilarme porque no era algo en lo que pensaba, pero fue la decisión correcta para mí, así que creo que por eso, fue realmente difícil para mí, es lo que tenía que pasar. El fútbol es lo que sé hacer y lo que amo desde que era un niño".

La temporada pasada, con su equipo, lograron marca de 13-3 y un campeonato de la Conferencia Nacional en 2019.

Staley sufrió fractura de peroné en la segunda semana, que requirió lo que Staley llama una rehabilitación "extraña" que "no fue muy sencilla".

A su regreso en la décima semana, se rompió el dedo, una lesión que requirió cirugía y lo mantuvo fuera hasta la semana 14.

Cuando eso sucedió, Staley dijo que comenzó a lidiar con problemas de espalda y un dolor de cuello persistente que comenzó a intensificarse.

La lesión en el cuello empeoró a medida que avanzaba la temporada, y Staley calificó al Super Bowl LIV como la "culminación" del dolor que estaba sufriendo.

Poco después de la temporada, Staley buscó múltiples opiniones médicas mientras trataba de determinar los riesgos y cómo sería su futuro después del fútbol si continuaba jugando. Mantuvo a los 49ers al tanto de sus planes.

Dijo que siempre tomó en cuenta a equipo, ya que "Fue importante para mí asegurarme de que, sea cual fuere la decisión que tomara, no los estaría fastidiando".

Indicó que "Sabía que el draft era la fecha límite para ellos y también para mí sólo porque quería que supieran al cien por ciento lo que iba a hacer... Era muy importante para mí que pudieran tener un plan".

El plan de los 49ers fue que cambiaron una selección de quinta ronda de 2020 y una selección de tercera ronda de 2021 a los Redskins de Washington por el tackle izquierdo Trent Williams.

Horas después, Staley anunció su retirada.

Esta noche dijo que "espero ser mucho más ligero y estar en una mejor forma", dijo Staley.

"Seré más saludable y el mejor hombre de familia, el mejor padre que pueda ser y trabajaré increíblemente duro en lo que sea, quiero involucrarme en fútbol de alguna forma", dijo.

Agregó que "No tengo un plan definitivo. He pasado por todo esto y ahora simplemente disfruto tratando de estar saludable y estar en la casa todo lo que puedo. Entonces estoy seguro de que me volveré loco por aquí y necesito tener algo que hacer".