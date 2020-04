Organizaciones comunitarias unen fuerzas para dar ayudas a indocumentados

Denver (CO), 28 abr (EFE News).- Organizaciones comunitarias de Colorado aunaron esfuerzos para proveer subsidios de hasta 1.000 dólares a indocumentados desempleados por el cierre de la economía debido al coronavirus, informó este martes la Coalición para los Derechos de los Indocumentados de Colorado (CIRC).

Health workers screen possible Coronavirus patients at a mobile screening area in Denver, Colorado, USA. EFE/EPA/Bob Pearson/File