ExMiss Universo Denise Quiñones muestra dotes de cantante en vídeo en redes

San Juan, 28 abr (EFE News).- La exMiss Universo 2001, la puertorriqueña Denise Quiñones, ha mostrado sus dotes musicales, al colgar un vídeo cantando "If the world was ending", del canadiense JP Saxe y la estadounidense Julia Michaels, y en el que afirma que lo "único" que necesita el ser humano "es el amor".