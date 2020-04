Exigen un latino en la comisión de redistribución electoral de Nueva York

Nueva York, 27 abr (EFE News).- La organización de derechos civiles Latino Justice PRLDEF ha denunciado la falta de representación latina en el comité independiente que tendrá la responsabilidad de decidir la redistribución de los distritos electorales en Nueva York tras los resultados del Censo de 2020.

Uno de casi cinco residentes de Nueva York pertenece a la comunidad latina, la minoría más grande en el estado y tiene que tener una voz en la mesa donde se toman las decisiones, dijo a Efe el abogado Jorge Luis Vásquez, de Latino Justice, a cargo de este tema.

"Más de 3,7 millones de neoyorquinos son latinos, representando casi el veinte por ciento de la población del estado, y para asegurar el poder político necesitamos estar en la mesa. No es justo tener una comisión que no represente la población del estado. Esta es la comisión que va a decidir cómo se reparte el poder político" por los próximos 10 años, afirmó.

Explicó que el comité, por mandato de la ley que lo creó, está compuesto por 10 personas, ocho de las cuales ya fueron designadas por los presidentes de la Asamblea, Carl Heastie, la del Senado, Andrea Stewart-Cousins, y el asambleísta William Barclay, líder de la minoría republicana en la Asamblea.

Ahora son esos ocho miembros los que decidirán quiénes ocupan los restantes dos asientos, explicó el abogado.

"Hay que ver ahora a quién quieren sentar ahí. Es importante que los latinos llamen a sus políticos locales, al gobernador, para decirles que necesitamos a un latino", afirmó.

Latino Justice está reclamando que al menos uno de los dos asientos disponibles sea ocupado por un latino. Agregó que de los ocho miembros designados, solo hay una mujer y un afroamericano.

Al no haber un latino en esa comisión significa que los latinos "no cuentan" en un estado con 20 millones de habitantes, de los que cuatro millones son hispanos, y eso "no es justo", insistió.

"Es imperativo que el proceso (de redistribución de distritos electorales) sea justo y preciso", señala la organización en una carta enviada el pasado 12 de marzo al gobernador del estado, Andrew Cuomo, en la que expresa su preocupación por el impacto que tendrá en el poder político latino esa redistribución electoral sin que un hispano participe en la toma de decisiones.

Los presidentes del Senado y Asamblea recibieron copia de la misiva, firmada por Vásquez y el abogado Juan Cartagena, presidente de Latino Justice PRLDEF (antes Puerto Rican Legal Defense and Educational Fund).

Vásquez indicó que aunque está en manos de los miembros de la comisión nombrar a los dos integrantes que restan, enviaron la carta a Cuomo porque podría ejercer su poder político para que se designe a un latino. Por ello piden a la comunidad que llamen a la oficina de Cuomo o a sus representantes políticos para reclamar un lugar en la mesa.

Agregó que el presidente de la Asamblea Heastie se ha manifestado a favor de que haya un latino en la importante comisión.

Se cree que Nueva York podría perder un distrito congresional tras el Censo por la pérdida de población. Vásquez cuestionó qué pasará si esa comisión optara por eliminar un distrito latino, sin que la comunidad sea escuchada y dar la batalla.

"¿Cuál van a eliminar, el que está al norte del estado en manos de un latino (Antonio Delgado, que hizo historia al ser el primero de origen latino en ser elegido en esa zona), o el de José Serrano (en el sur de El Bronx)? ¿qué pasará con el asiento de Alexandria Ocasio-Cortez (que representa El Bronx y Queens) o cambiarán el que ocupa Nydia Velázquez (Brookyn)? se preguntó el abogado.

O podría pasar que la comunidad latina gane un distrito. "Por eso necesitamos un latino ahí", insistió el abogado .

Aunque todavía hay tiempo para completar a los miembros de la comisión, hasta enero de 2021, recordó que ya se llenaron ocho asientos, por lo que es importante exigir con tiempo un asiento.