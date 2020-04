Eugenio Derbez: "Usé las redes sociales para ayudar y luego lo politizaron"

Los Ángeles, 27 abr (EFE News).- El actor, comediante y productor Eugenio Derbez no ha dejado de trabajar durante el confinamiento y acaba de estrenar "DEShecho en Casa", un programa grabado por él mismo en el que muestra la parte más cómica de su cuarentena, en la que también ha sido muy activo en redes sociales.

"Desde casa puedes hacer muchas cosas, yo utilicé las redes sociales para ayudar, aunque luego lo quisieron usar para politizar el asunto y atacarme", opinó Derbez en una entrevista por videollamada con Efe desde su residencia en Los Ángeles (EE.UU.), donde ha creado su propio "reality show" de cuarentena.

El actor se refirió a la polémica que protagonizó hace unas semanas cuando, tras pedir material de protección y equipamiento para algunos centros médicos de México saturados por la crisis del coronavirus, varios usuarios señalaron intenciones políticas en sus comentarios, algo que él negó.

"Que digo yo... en qué momento decir 'oigan, necesitan mascarillas en tal hospital, por favor ayuden', se convierte en una ataque", cuestionó Derbez.

A pesar de que prefiere usar las plataformas sociales para "divertir" y hacer que los demás se lo pasen bien, el cómico consideró que la discusión que generó la petición es "un reflejo de cómo está la sociedad y lo desunidos que estamos".

Polémicas a parte, durante el confinamiento Derbez tuvo la idea de producir un programa televisivo que mostrase la parte más divertida del confinamiento.

"Empecé a documentar lo que pasaba. Tenía vídeos chistosos con mi hija, mi perrita... Y pensamos que en lugar de subirlo a redes sociales, donde se pierde, era mejor recopilarlo y hacer un programa de televisión", explicó.

El resultado es un "reality show" en el que Derbez intenta crear un programa de entretenimiento nada más que con la ayuda de su esposa, Alessandra Rosaldo, su hija de 5 años y su perrita, en el que hay monólogos, juegos y anécdotas.

Además, también participan el resto de la familia en videollamadas que reúnen a todos los Derbez y en las que a veces se cuela algún amigo famoso, lo que da lugar a situaciones y conversaciones cotidianas.

"Es documentar el día a día de lo que pasa en cuarentena con la simple intención de divertir a la gente y de que sientan compañía", aseguró.

Los episodios semanales se podrán seguir en la plataforma de "streaming" Pantaya, donde también está disponible "De Viaje con los Derbez", un formato protagonizado por la familia que tuvo éxito el año pasado.

Tras un año de varios trabajos en el que, además de grabar el programa de viajes, Derbez protagonizó junto a Eva Longoria "Dora and the Lost City of Gold", el actor ha aprovechado este parón para "corregir el rumbo" de su vida personal.

"Es una manera de que la vida te diga que te quedes en casa, quieto, y te des cuenta de lo que has hecho, de ver qué va bien, qué va mal y corregirlo", consideró.

"Lo que nos está haciendo esta cuarentena -reflexionó-. Es darnos cuenta de la familia que hemos formado, de que quizás no hemos puesto atención en los hijos...".

Como padre de una niña pequeña, Derbez al igual que muchos otros ha sentido la responsabilidad de jugar con ella, algo que se muestra en el programa.

"En casa no tiene amigos con quien jugar, así que nos agarra a nosotros, si no es su mamá soy yo", señaló.

Y aunque, como todo padre, se lo pasa bien con ella a veces tiene que pedir "cinco minutos para trabajar".

"O para vivir", bromeó.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.