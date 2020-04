VanVleet admite que ya se prepara por si la temporada no se reanuda en la NBA

Rockford (Illinois, EE.UU.), 22 abr (EFE).- El base Fred VanVleet, de los Raptors de Toronto, dice que ya se está preparando y haciendo a la idea de que la temporada suspendida de la NBA tal vez no pueda reanudarse durante el 2020.

Considera que en caso de que vuelvan las actividades del baloncesto este año, no está convencido de que los problemas de salud puedan abordarse adecuadamente, toda vez que la pandemia del coronavirus siga siendo una amenaza muy grave para toda la sociedad mundial.

"Todos nos estamos preparando para el peor de los escenarios, que sería cancelar de manera definitiva la temporada", comentó este miércoles Van Vleet a través de una conferencia telefónica.

Agregó que "tenemos que hacer lo que debamos de cara a tratar de soportar el golpe lo mejor que podamos como jugadores, al igual que los dueños y la liga, mientras también trabajamos con la posibilidad de reanudar lo mejor que podamos".

VanVleet cuestionó si un regreso a la acción podría llevarse a cabo de manera segura, y dijo que no le gusta la idea de jugar en campos sin que haya aficionados en las gradas.

"Podría jugar en cualquier lugar", pero hacerlo frente a nadie? No, pero ¿realmente importa?. En este punto, no creo que nadie vaya a tener una pelea por lo que sucede, siempre y cuando la salud de las personas se anteponga a todo, que sabemos que probablemente eso no será así", argumentó.

VanVleet indicó que "si nuestra liga va a ser líder en términos de salud y seguridad pública de los jugadores, debe seguir las pautas de lo que se tiene establecido para controlar el virus, por lo que las probabilidades muy seguramente estén en contra de nosotros".

Consideró que uno de los temas importantes es "el dinero, ¿verdad?. Entonces, creo que encontrarán alguna manera e intentarán que suceda", admitió el base de los Raptors, actuales campeones de la NBA.

"Definitivamente podría ver que funciona alguna manera, pero tampoco me sorprendería si al final no podemos volver a la competición", señaló VanVleet.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que la seguridad de los jugadores será una prioridad en cualquier decisión que se tome sobre esta temporada.

Silver también ha destacado que están estudiando varias posibilidades para reanudar el campeonato.

VanVleet, que será agente libre este verano, consideró que "creo que la liga y el sindicato intentarán hacer un buen trabajo para asegurarse de que los agentes libres tengan una negociación y trato justos".

El jugador firmó contrato de dos temporadas y 18 millones de dólares para permanecer en Toronto antes de la temporada 2018-19, cuando los Raptors ganaron su primer título de la NBA.

Aunque cree que en algún momento todos se verán afectados de alguna manera por la suspensión de la temporada, dijo que "la salud y el bienestar de las personas, y su estado de ánimo, es mucho más importante que un par de millones de dólares aquí o allá".

VanVleet admitió que los jugadores no eran precisamente la clase de personas que tenían que preocuparse por el asunto económico.

"Somos muy ricos en comparación con la manera en que llegamos a la liga, así que no creo que nadie esté llorando por eso", subrayó VanVleet.