Pandemia vuelve "extremadamente vulnerables" a latinos en suburbio de Denver

Denver (CO), 22 abr (EFE News).- La pandemia de COVID-19 ha convertido en "extremadamente vulnerables" a los residentes de un barrio con mayoría latina en un suburbio al este de Denver, una área con la mayor concentración de inmigrantes en la región, según el informe difundido este miércoles por una organización comunitaria.

Health workers screen possible Coronavirus patients at a mobile screening area in Denver, Colorado, USA. EFE/EPA/Bob Pearson/File