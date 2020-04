Instan a Latinoamérica a no perder generosidad hacia migrantes por COVID-19

Miami, 21 abr (EFE News).- La revista estadounidense Americas Quarterly rinde tributo a la "impresionante" generosidad de los países latinoamericanos con los inmigrantes provenientes de la región y les exhorta a no perderla por el coronavirus.

"Lo último que necesita América Latina es la creación de una nueva clase permanente de personas vulnerables. La generosidad de la región ha sido impresionante; ahora es el momento para que haya más, no menos", señala la publicación trimestral en la presentación de un informe especial sobre migración intrarregional.

La pandemia pone de relieve "la necesidad de recibir a los migrantes con compasión", subraya Americas Quarterly, una publicación del tándem Americas Society/Council of the Americas, dos organizaciones en favor de una mayor integración en el continente.

El informe se refiere solo a América Latina, no a Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, anunció este lunes a través de Twitter que suspenderá temporalmente la inmigración al país debido a la pandemia de COVID-19.

"Como una publicación con sede en Nueva York, no podemos dejar de notar el contraste (de América Latina) con los Estados Unidos y expresar nuestra admiración", subraya la revista.

Americas Quarterly destaca que "incluso antes de que el nuevo coronavirus golpeara, América Latina estaba luchando para hacer frente a un desafío sin precedentes a sus economías, a sus sistemas de salud y a sus sociedades en general".

Se trata de la migración de más de 4,5 millones de latinoamericanos de sus países a otros de la región desde 2015, en su mayoría venezolanos, pero también guatemaltecos, nicaragüenses, haitianos y de otras nacionalidades, señala el informe.

La respuesta de acogida ha sido en general generosa, en una "región mucho más acostumbrada a enviar migrantes que a recibirlos", y los inmigrantes han hecho aportaciones positivas a los países que los reciben, en áreas como la ciencia, la música y la alimentación.

"El riesgo es que estas contribuciones positivas y la buena voluntad general de los últimos años se olviden ahora que el COVID-19 provoca una terrible recesión y una mayor competencia por las camas de hospital y por otros servicios públicos", destaca.

Americas Quarterly advierte que las encuestas reflejan ya un retroceso en la tolerancia y la solidaridad.

En diciembre, una encuesta mostró que el 62 % de los colombianos no quieren que más venezolanos se unan a los 1,7 millones que ya viven en Colombia. Otra indicó que el 52 % de los peruanos dice que teme a los venezolanos, frente a un 24 % en 2018.

"Algunos políticos ya están aprovechando esta xenofobia, pidiendo el fin de los visados y de los programas para migrantes. Pero esas políticas suelen obligar a los migrantes a replegarse aún más en las sombras y no a irse del todo, como demuestra la experiencia de los Estados Unidos", subraya el informe.

A juicio de la revista, eso causaría un daño aún mayor a las economías y a la salud pública en medio de una pandemia.