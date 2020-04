Juez ordena a ICE considerar liberación de inmigrantes en riesgo por COVID-19

Los Ángeles, 20 abr (EFE News).- Un tribunal federal de Estados Unidos ordenó este lunes al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que considere la liberación de todos los inmigrantes bajo su custodia cuya edad o condiciones de salud les colocan en mayor riesgo debido a la pandemia de COVID-19.

La orden del juez del Tribunal de Distrito del Centro de California, Jesús Bernal, se da con respecto a una demanda de emergencia presentada en marzo pasado pidiendo al ICE "tomar medidas inmediatas para proteger del brote de coronavirus a los migrantes recluidos en los centros de detención de inmigrantes, particularmente aquellos en mayor riesgo".

La moción, presentada por los grupos Civil Rights Education and Enforcement Center (CREEC), Disability Rights Advocates (DRA) y Southern Poverty Law Center (SPLC), entre otros, argumentaba que si el ICE no podía o no tomaba medidas de inmediato para garantizar que las personas médicamente vulnerables estuvieran protegidas, incluido el acceso oportuno a la atención médica calificada y necesaria, entonces el Tribunal debía ordenarle que liberara a esas personas en interés de la salud pública.

En su decisión, Bernal escribió que "como resultado de estas deficiencias, muchas de las cuales persisten durante más de un mes en la pandemia de COVID-19, el Tribunal concluye que es probable que los demandados hayan mostrado una indiferencia cruel hacia la seguridad y el bienestar de los inmigrantes detenidos en riesgo".

"La evidencia sugiere una inacción en todo el sistema que va más allá de una mera diferencia de opinión médica o negligencia", subrayó.

La orden judicial solicitó al ICE la evaluación inmediata a las personas médicamente vulnerables para detectar los factores de riesgo de COVID-19 e implementar inmediatamente las precauciones médicamente necesarias que sean consistentes con los estándares de atención de los Centros de Control de Enfermedades (CDC).

Además, el juez dictaminó que el ICE debe realizar nuevas evaluaciones y hacer una nueva determinación de liberación, independientemente de si el individuo ya ha solicitado libertad condicional u otras formas de alivio y se le han negado.

"El ICE tuvo tiempo de actuar, y falló. Afortunadamente, el tribunal ordenó al ICE que hiciera lo que debería haber hecho hace mucho tiempo: tomar las medidas adecuadas para reducir el riesgo para las personas médicamente vulnerables o liberarlas", dijo en un comunicado Lisa Graybill, directora legal del SPLC.

La semana pasada el subdirector interino del Departamento de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, dijo que cerca de 700 inmigrantes habían sido declarados elegibles para ser liberados por ser vulnerables.

El grupo de demandantes advirtió en el comunicado que "el fallo de hoy abre la puerta a ese alivio de ser liberados para miles de personas migrantes".