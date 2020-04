David Johnson llega a Houston convencido de triunfar y mostrar solidez física

Houston (EE.UU.), 17 abr (EFE).- El nuevo fichaje de los Texans de Houston, el corredor David Johnson, que llegó envuelto en un traspaso polémico y muchas dudas acerca de su condición física, destacó este viernes en su primera conferencia telefónica que estaba convencido de triunfar y demostrar la mejor condición física.

Johnson fue categórico al asegurar que para nada le preocupaba su condición física, a pesar de haber sufrido lesiones desde su destacada temporada del 2016 cuando corrió para 1.293 yardas y 16 touchdowns.

Desde entonces, la producción de Johnson ha estado en constante declive. Se fracturó la muñeca izquierda en el tercer periodo de la Semana 1 en el 2017, se perdió el resto de la temporada y aún no ha recuperado la forma que una vez le valió los honores All-Pro.

"Los jugadores se ven afectados, se lesionan todo el tiempo, por lo que realmente no se puede predecir lo que sucederá", valoró Johnson. "Sé que voy a hacer todo lo posible para estar listo y mantener mi cuerpo lo más saludable posible. Creo que lo más importante en lo que realmente me voy a centrar es en hacer horas extras en lo que respecta a mantener mi cuerpo saludable".

Johnson, seleccionado en la tercera ronda del sorteo universitario del 2015, reiteró que todo el proceso de preparación lo tiene orientado a lo que sucedió en la temporada de novato como si comenzase de cero al establecerse nuevos objetivos con un nuevo equipo.

"Desde que he estado en la liga, siempre he tenido ese chip. Lo más importante es que solo quiero volver al nivel del 2016, si no mejor que la temporada 2016. Creo que lo más importante, como todos saben, es mantenerse saludable".

Los Texans adquirieron a Johnson, una selección de segunda ronda de 2020 y una selección de cuarta ronda de 2021, tras enviar al receptor abierto DeAndre Hopkins y una selección de cuarta ronda del 2020 a los Cardinals de Arizona.

Johnson lidió con una lesión en la espalda a principios de la temporada pasada antes de que otra en el tobillo lo mantuviera fuera de la mayor parte del partido de la Semana 7 de los Cardinals contra los Gigantes de Nueva York, así como del partido siguiente ante los Saints de Nueva Orleans.

Desde entonces, los Cardinals se decidieron por el corredor Kenyan Drake y el pasado mes, días antes de cambiar a Johnson por Hopkins, los Cardinals usaron la etiqueta de transición en Drake, quien jugó muy bien con el equipo de Arizona.

Cuando se le preguntó sobre su temporada 2019 en Arizona, Johnson la calificó como "dura", dado que disputó 13 partidos, terminando con 345 yardas y dos touchdowns en 94 acarreos.

"Tuve pequeñas señales y hematomas con algunas lesiones menores, nada grave", explicó Johnson. "El entrenador en jefe de los Cardenales, Kliff Kingsbury, me dijo que iban a utilizar más a Chase Edmonds y luego a Kenyan (Drake), por lo que anímicamente era difícil recuperarse".

Johnson, de 28 años, dijo que estaba "muy emocionado" cuando escuchó sobre el traspaso y calificó su traslado a Houston como "un nuevo comienzo", que le va a permitir demostrar la clase de jugador que es en realidad.

El nuevo corredor de los Texans, que firmó una extensión de tres años y 39 millones de dólares en el 2018, tiene un salario de 11,2 en el 2020, además de los nueve millones que recibirá en el 2021, pero solo 2,1 millones están garantizados.

"Voy a demostrar en el campo que mi valor es real y que puedo darle una gran ayuda al equipo de cara a estar entre los mejores de la liga", subrayó Johnson.