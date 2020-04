Zona de Nebraska golpeada por COVID-19 carece de datos sobre salud de latinos

Denver (CO), 17 abr (EFE News).- El Condado Hall, la zona de Nebraska con la mayor cantidad de casos de coronavirus en ese estado, carece de información sobre el impacto de la pandemia en su población latina, reveló este viernes la directora del Distrito Central del Departamento de Salud Estatal, Teresa Anderson.

Paramedics bring a patient into the emergency room at Elmhurst Hospital Center. EFE/EPA/JUSTIN LANE/File