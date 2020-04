Moar: "La sensación es que dentro de poco volverá la vida cotidiana en EEUU"

Madrid, 17 abr (EFE).- El coronavirus está golpeando con fuerza a Estados Unidos si bien es cierto que el impacto varía según las zonas. Santi Moar (Ordes, 1993) reside desde hace poco en Arizona, donde juega para el Phoenix Rising de la USL. EFE dialogó con él.

Pregunta: ¿Existe la sensación general en el país, pese a las cifras, de que el coronavirus es solo cosa de Nueva York?

Respuesta: Sí, esa es la sensación general. Estando en el mismo país pero en estados diferentes no se nota la misma urgencia. Aquí podemos salir a la calle, ir a dar un paseo, muchísimos restaurantes están abiertos y aunque no puedas entrar y comer puedes coger la comida para llevártela a casa. No estamos viviendo el confinamiento de España, ni cerca.

P: ¿Cree que falta coordinación entre estados?

R: No lo sé, es como si estás hablando de Polonia y de España. El territorio es tan grande que no puedes tratar de la misma forma a Nueva York que a un estado del sur que tiene cincuenta veces menos casos. En cierto modo está bien que lo hagan así, que cada estado tome sus medidas.

P: ¿En el país se está dando demasiada importancia a las consecuencias económicas y poca a la salud?

R: Correcto. Me ha llegado por ejemplo el dinero que Trump ha proporcionado al rescate de Estados Unidos. Yo pensaba que era solo para americanos pero al final los que estaban trabajando en el país en años anteriores también reciben el dinero. En ese aspecto se lo están tomando muy en serio, quieren que la gente tenga dinero suficiente y que los negocios reciban las ayudas que tienen que recibir.

P: ¿Dé cuánto dinero hablamos y a quién va destinado?

R: Los que cobren menos de 70.000 dólares anuales van a recibir 1.200 dólares y a los que reciben más, se les va reduciendo esa cantidad en función de lo que cobren.

P: ¿Es la distancia social una medida suficiente?

R: No sé. No estar juntos e intentar mantener la distancia claro que ayuda pero viendo que los números siguen creciendo en este país no sé si habrá que tomar algún otro tipo de medidas de corte más drástico.

P: ¿Estados Unidos tardará más en volver a la normalidad que otros países?

R: No creo que tardemos más. La sensación que hay es que dentro de poco la gente va a volver a la vida cotidiana. ¿Qué eso puede causar un crecimiento otra vez en la curva de infectados? Puede ser. Pero a la mínima que vean que en otros países se vuelve a la normalidad, aquí vamos a volver a la normalidad. Es mi sensación.

P: ¿De qué manera valora el estadounidense la forma de actuar de Trump en este crisis? ¿Saldrá reforzado o perjudicado?

R: Yo creo que al principio no ha salido muy reforzado cuando ha tenido la oportunidad de parar esto mucho antes y no lo ha tomado tan en serio como merecía. En ese aspecto no ha salido muy reforzado. Pero de cara a las elecciones del año que viene no sé si habrá otro candidato que pueda competir contra él en este momento.

P: En su caso solo habían jugado un partido y ganaron por goleada. ¿Eso hace que se hayan quedado con ganas de jugar más?

R: Claro. Llevábamos muy buen ritmo, una pretemporada increíble. Luego en el primer partido ganamos con goleada, queríamos seguir con ese ritmo. Ahora nos hemos parado y cuando vuelva a empezar esto va a ser una dinámica totalmente distinta. Esperemos seguir ganando y llegar lejos esta temporada.

P: ¿Es raro jugar en una liga sin ascensos y descensos?

R: La verdad es que se me hizo raro al principio. Ahora más o menos me acostumbré al formato pero sí que le falta un poquito de emoción y de chicha al asunto cuando no hay ascensos ni descensos.

P: ¿Está la franquicia en condiciones de disputar algún día la MLS?

R: Yo creo que Phoenix ahora mismo está haciendo todas las cosas bien para conseguir esa plaza en la MLS que lleva tanto tiempo pidiendo. Para llegar ahí necesitas un proyecto, un estadio, muchas más cosas que simplemente un buen equipo. En ese aspecto el Phoenix Rising está creciendo cada año más y ojalá que le den la franquicia que tanto quieren.

P: Tres españoles forman parte de la plantilla. ¿Mantienen contacto constante?

R: Sobre todo Jon Bakero y yo sí que quedamos bastante porque vivimos en distintos edificios pero en la misma zona. Un día hace de cenar él, otro día yo. Salimos a correr juntos. A José Aguinaga le vemos de vez en cuando porque vive en otros apartamentos. Intentamos socializar un poquito porque si no sí que sería muy complicado estar lejos de la familia y sin poder charlar y echarse unas risas con algunos compañeros.

P: Hay otro compatriota ilustre en la ciudad, Ricky Rubio. ¿Ha tenido oportunidad de conocerle?

R: Yo no porque llegué ahora y no tuve mucha oportunidad. Pero Jose y Jon sí que tuvieron oportunidad de ir a un partido de los Suns, se intercambiaron camisetas con él y estuvieron un rato charlando.

Por lo que dicen es un chico muy majo y humilde. Estar en la misma ciudad es curioso. A ver si cuando pase esta pandemia podemos charlar otro ratito con él. Aquí tienen una muy buena percepción de él y es uno de los dos grandes jugadores del equipo.

Carlos Mateos Gil