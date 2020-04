Francona se siente intrigado en conocer opciones de poder comenzar la temporada

Cleveland (EE.UU.), 16 abr (EFE).- El manejador de los Indios de Cleveland, el veterano Terry Francona, reconoció este jueves que siente intriga cuando piensa en las opciones que tienen las Grandes Ligas de cara a comenzar la competición en medio de la pandemia del coronavirus.

Francona, el teleconferencia con los periodistas, dijo que acepta que de competir será algo que antes no se ha visto y lo asume.

"Mi confianza es que cualquier decisión tomada por las Grandes Ligas se guiará por precauciones de seguridad y que la salud y el bienestar de los jugadores y aficionados sean siempre la máxima prioridad", destacó.

Además reconoció que ver competir a los equipos del béisbol de las Grandes Ligas significaría que el país también vuelve a la normalidad, lo cual sería algo genial.

El manejador de los Indios, que dirigirá al equipo por séptima temporada consecutiva, tras haber estado ocho con los Medias Rojas de Boston, destacó que "una vez vueltos a la competición de la temporada regular, todos tendremos que estar dispuestos a ser flexibles, porque simplemente no va a suceder, no vas a tener una temporada normal de béisbol. Simplemente no es posible".

A principios de esta semana, el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred dijo que buscará todas las alternativas mientras explora las posibilidades de tener una temporada 2020.

Uno de los planes que se está discutiendo es llevar a los 30 equipos en el área de Phoenix y usar estadios de entrenamiento de primavera, así como Chase Field (campo de los Diamondbacks de Arizona), así como instalaciones universitarias para los partidos.

El concepto significaría partidos en estadios vacíos, algo que Francona no podría haber imaginado, pero ahora entiende que podría ser necesario.

"Vamos a tener que estar dispuestos a hacer algo, ya sea concesiones o ser flexibles, porque no es realista que empecemos a jugar en Cleveland de inmediato, simplemente no va a suceder", dijo.

Otro de los escenarios que se están planteando es que la temporada podría comenzar tarde, lo que significaría que la Serie Mundial posiblemente se retrasaría hasta fines del otoño o principios del invierno y se jugaría en un sitio neutral.

Eso no molestaría a Francona en absoluto y por el contrario lo ve como una opción válida.

"Si estuviéramos jugando una Serie Mundial, iría a cualquier parte", comentó Francona.

Por ahora, él está atrapado en casa. El hombre, de 60 años, que normalmente está acostumbrado a caminar solo desde el dugout hasta el montículo para cambiar de lanzadores, ha aumentado su distancia de viaje.

"Un par de mis amigos de jugar golf, nos levantamos pronto y caminamos todas las mañanas, lo que nunca he hecho en mi vida", comentó Francona, quien regresó a casa desde Cleveland hace unos 10 días. "Hago eso. Intento nadar un poco. He visto todos los programas de Netflix".

Pero el veterano manejador admitió que extrañaba al "béisbol" y que la espera no es nada fácil.

"En estos momentos tendríamos que estar ya en plena competición de liga cuando más duro es el trabajo porque tratas de adaptar todo lo que has trabajado durante los campos de primavera", explicó Francona. "Ahora todo está en suspense y lo mejor es aceptar la realidad, aunque sea dura como deportista, pero sobre todo como persona que ves el sufrimiento de muchas seres humanos", concluyó