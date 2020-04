El apoyador Von Miller, estrella de los Broncos, da positivo al coronavirus

Denver (Colorado, EE.UU.), 16 abr (EFE).- El apoyador estelar de los Broncos de Denver, Von Miller, confirmó este jueves que dio positivo al coronavirus, en declaraciones ofrecidas al canal de televisión 9News de Denver.

"Es verdad", admitió Miller a 9NEWS por teléfono. "Acabo de estar aquí en la cuarentena, y comencé a toser un poco. Sabes, tengo asma, y empecé a tener un poco de tos hace un par de días. Mi novia ... ella me dijo cuando estaba dormida, dijo mi tos, no sonaba normal ".

Miller, una elección unánime para el equipo de la NFL All-Decade, dijo que un nebulizador no ayudó, y su asistente lo persuadió para que fuera al médico para hacerse la prueba el martes.

"Es una locura", explicó Miller a 9NEWS. "Tengo que ponerme en cuarentena aquí en la casa. Realmente no hay ninguna medicina ni nada de eso".

Miller también explicó que su médico, el doctor Steveí Geraghty me preguntó si la respiración le había cambiado.

"Sinceramente, todavía soy nuevo en esto". Esto es como una hora desde que supe que había dado positivo. No estoy seguro de lo que está pasando, pero te digo qué, estoy de buen humor", comentó Miller". Todavía soy Von. No me siento enfermo o herido ni nada de eso".

Brian Allen de Rams fue el primer jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que informó públicamente que había dado positivo al coronavirus durante una entrevista con la cadena de televisión Fox Sports.

Por su parte, los Broncos, en un comunicado, informaron que Miller hizo público su diagnóstico para enfatizar que cualquier persona puede verse afectada por el virus y que permanece bajo el cuidado de los médicos del equipo.

Miller es el primer miembro de la organización conocida por haber dado positivo por COVID-19, dijo el equipo, y agregó que sus médicos siguen todos los procedimientos de tratamiento de coronavirus mientras cuidan a Miller.

El 6 de abril, Miller dijo durante una conferencia telefónica que estaba en el área de San Francisco para entrenar en las semanas inmediatamente posteriores a la temporada, pero que regresó a Colorado antes de que se implementara la orden de quedarse en casa en el Área de la Bahía el 16 de marzo.

"Cuando el coronavirus comenzó a volverse loco, volvimos", comentó Miller.

Se le preguntó a Miller el 6 de abril cómo estaba ajustando su horario de temporada baja, dadas las restricciones de las pautas de estadía en casa de Colorado. No dio indicaciones de que estaba enfermo, dijo que se sentía bien por su temporada baja y dijo que había cancelado sus planes de viaje en el futuro previsible, incluido un viaje al Derby de Kentucky.

"Todos están pasando por lo mismo. Es un momento difícil", señaló Miller. "Es un momento delicado que mi madre, mi abuela no experimentaron antes, y lo estamos viviendo ahora. Solo trato de ser disciplinado, positivo. Todo lo que necesito hacer, lo puedo hacer aquí en la casa".

Miller insistió que seguir las recomendaciones de las autoridades de salud es algo fundamental para superar la pandemia del coronavirus.