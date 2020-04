México amplía un mes más distanciamiento social para evitar colapso sanitario

México, 16 abr (EFE News).- México extenderá las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de mayo para evitar que se dispare la pandemia de coronavirus en el país y ante el reto, cada vez más patente, de evitar que colapse el sistema de salud.

A la espera que lo formalice el Consejo de Salubridad General -organismo conformado por autoridades de salud y secretarios de diferentes dependencias- el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo este jueves que, siguiendo las recomendaciones de un grupo de expertos, se ampliaría la llamada Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de mayo.

La Jornada de Sana Distancia contempla la paralización de actividades no esenciales y exhorta a la gente a quedarse en casa, si bien la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de empleados en el trabajo informal.

El funcionario presentó un informe de un grupo de expertos, liderado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el que se destacaban las medidas tomadas por el gobierno mexicano desde el inicio de la pandemia a finales de febrero de este año.

Señaló que los propósitos de las fases 1 y 2 que se implementaron a partir del 13 de marzo, eran que el pico de la curva -la cantidad de personas enfermas por día- sea menor.

Además de que se desplace en el tiempo el momento máximo de la epidemia pues "cuando se está en proceso de conversión hospitalaria se puede terminar proceso de instalación de servicios".

Asimismo, un tercer objetivo es la reducción de número total de casos durante el ciclo epidémico y que exista una reducción de la mortalidad.

El informe, en el que estuvieron involucrados más de 7 grupos de científicos tanto nacionales como internacionales, permitió determinar con base en cálculos matemáticos "lo que hubiera pasado y lo que está pasando" con la pandemia.

López-Gatell explicó que, de no haberse tomado medidas como la Sana Distancia y el confinamiento, se habrían superado los 30.000 casos confirmados.

Según los últimos datos oficiales, la pandemia de COVID-19 suma más de 5.800 casos y 449 muertos en todo el país.

MAYO, EL MES CRÍTICO

La última proyección de los expertos muestra que la etapa más crítica de la pandemia se daría en mayo.

En el Valle de México, donde está la capital y es hoy la zona más afectada, el pico máximo será del 8 al 10 de mayo, según las estimaciones.

Finalmente, López-Gatell consideró que el fin de la epidemia se daría sobre el 25 de junio, cuando se agotarán el 95 % de los casos esperados.

Con base en este informe, el subsecretario dijo que se presentarán tres propuestas al Consejo Nacional de Salubridad, la principal es que la Jornada de Sana Distancia se mantenga hasta el próximo 30 de mayo.

Sin embargo, el funcionario detalló que esto no aplicaría en todas las ciudades del país, ya que algunas podrían regresar a las actividades después del 17 de mayo y se espera que para el 1 de junio se retomen las actividades "de manera escalonada".

"Existe una heterogeneidad de la epidemia, por lo que hay municipios con un mayor número de casos y otros que no tienen ninguno", manifestó.

Explicó que 27 % de la población estaría en municipios con bajo contagio pues en total son 979 municipios los que están en la zona verde, 1.021 los que son vecinos de otros de alta transmisión y 473 de alto contagio.

FALTA DE PREPARACIÓN

Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado para la atención a la influenza en México, dijo este jueves a Efe que aunque la decisión que ha tomado el gobierno "es inevitable" debido a que no se sabe como seguirá el comportamiento del virus y cuándo se pueda volver a la normalidad.

Sin embargo, detalló que la fase de distanciamiento social puede representar un riesgo si no se tiene una medición correcta del número de casos.

"Pues puede ser que se hayan cerrado zonas del país antes de tiempo y cuando queramos salir de cuarentena vamos a querer salir en lugares donde estará entrando con fuerza", advirtió.

Puntualizó que no se han hecho pruebas suficientes y por ello pareciera "que se están muriendo más en México porque se están registrando pocos casos".

Indicó que lo que se ha visto en los países donde ha golpeado la pandemia es que "ningún país está preparado".

Pero la preparación de México "es prácticamente nula" pues sigue existiendo carencia de ventiladores, unidades de terapia intensiva y médicos especialistas.

En los últimos días, médicos de varios lugares de México han protestado por la falta de materiales médicos para enfrentar la pandemia, reclamando más recursos y protocolos.

Y aunque las autoridades sanitarias han negado falta de preparación, incluso en el noroccidental estado de Baja California, su gobernador, Jaime Bonilla, lamentó esta semana que los médicos están "cayendo como moscas" por falta de protección.